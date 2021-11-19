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https://ria.ru/20211119/rassledovanie-1759754180.html
Из-за смерти сибирячки после пластической операции возбудили дело
Из-за смерти сибирячки после пластической операции возбудили дело - РИА Новости, 19.11.2021
Из-за смерти сибирячки после пластической операции возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти жительницы Новосибирска после пластической операции в Красноярске, сообщает пресс-служба управления СК по... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:39
2021-11-19T10:39
происшествия
красноярский край
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти жительницы Новосибирска после пластической операции в Красноярске, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее сообщалось, что 1 ноября в одной из клиник пластической хирургии в Центральном районе городе Красноярска женщине проведена хирургическая операция, после которой на следующие сутки она скончалась. По предварительным данным экспертов, смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей. По уточненной информации ведомства, стоимость операции составила 1,1 миллиона рублей."Возбуждено уголовное дело в связи со смертью 47-летней жительницы города Новосибирска после перенесенной пластической операции по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.В данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация.Ранее в региональных СМИ сообщалось, что в одной из местных клиник после пластической операции скончалась известный блогер и коуч по похудению.
https://ria.ru/20211111/krasnoyarsk-1758496915.html
https://ria.ru/20210826/operatsiya-1747312253.html
красноярский край
новосибирск
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происшествия, красноярский край, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:39 19.11.2021
 
Из-за смерти сибирячки после пластической операции возбудили дело

Следователи возбудили дело из-за смерти женщины после пластической операции в Красноярске

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти жительницы Новосибирска после пластической операции в Красноярске, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее сообщалось, что 1 ноября в одной из клиник пластической хирургии в Центральном районе городе Красноярска женщине проведена хирургическая операция, после которой на следующие сутки она скончалась. По предварительным данным экспертов, смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей. По уточненной информации ведомства, стоимость операции составила 1,1 миллиона рублей.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 08:09
Следователи проведут проверку смерти сибирячки после пластической операции
"Возбуждено уголовное дело в связи со смертью 47-летней жительницы города Новосибирска после перенесенной пластической операции по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация.
Ранее в региональных СМИ сообщалось, что в одной из местных клиник после пластической операции скончалась известный блогер и коуч по похудению.
Медицинская операция - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 11:38
В Петербурге женщина умерла во время пластической операции
 
ПроисшествияКрасноярский крайНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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