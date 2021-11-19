https://ria.ru/20211119/rasselenie-1759903032.html

Архангельская область получит 11,45 млрд рублей на расселение "авариек"

Архангельская область получит 11,45 млрд рублей на расселение "авариек" - РИА Новости, 19.11.2021

Архангельская область получит 11,45 млрд рублей на расселение "авариек"

Фонд ЖК одобрил заявку Архангельской области на 11 миллиардов 450 тысяч рублей, таким образом, регион получит весь объем средств на расселение жителей из жилья, РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T21:08

2021-11-19T21:08

2021-11-19T21:08

архангельская область

общество

архангельская область

владимир путин

фонд жкх

александр цыбульский

жилье

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноя – РИА Новости. Фонд ЖК одобрил заявку Архангельской области на 11 миллиардов 450 тысяч рублей, таким образом, регион получит весь объем средств на расселение жителей из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."Сегодня Фонд ЖКХ одобрил заявку Архангельской области в объеме 11 миллиардов 450 миллионов рублей. Таким образом в этом году мы в общей сложности привлекли на эти цели 16,8 млрд рублей… Мы получили весь объем средств на расселение людей из аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2017 года", - сообщил Цыбульский.По его словам, программу нужно реализовать до конца 2025 года, но власти будут делать все для того, чтобы ускоренными темпами построить дома и переселить жителей "авариек" в ближайшие три года.Как сообщил Цыбульский, конкурсные процедуры по строительству нового жилья для расселения аварийного жилья планируется начать уже в декабре. В настоящее время подготовлено технико-экономическое обоснование проектов, участки под новое строительство также отобраны.Расселение аварийного и ветхого жилья – одна из проблем, о которой Цыбульский докладывал главе государства Владимиру Путину в прошлом году и получил поддержку, которая сегодня позволяет выстраивать тесную работу со всеми федеральными ведомствами. Кроме того, по статистике, жилищный вопрос входит в тройку самых частых среди обращений жителей региона.

https://ria.ru/20210802/doroga-1744058186.html

https://ria.ru/20211008/infrastruktura-1753631347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, архангельская область, владимир путин, фонд жкх, александр цыбульский, жилье