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Экс-замминистра Раковой предъявили обвинение в мошенничестве
Экс-замминистра Раковой предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 19.11.2021
Экс-замминистра Раковой предъявили обвинение в мошенничестве
Следователи ГУ МВД по Москве предъявили обвинение по статье о мошенничестве экс-замминистра просвещения Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора Фонда... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:03
2021-11-19T20:19
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
россия
марина ракова
сергей зуев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Следователи ГУ МВД по Москве предъявили обвинение по статье о мошенничестве экс-замминистра просвещения Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгению Заку, сообщается на сайте "МВД Медиа".По версии ведомства, в 2018 году подозреваемые сговорились с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым в хищении денежных средств. Используя служебное положение, фигуранты заключили липовые договоры между вузом и 12 сотрудниками Минпросвещения для фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением образовательного учреждения.Во время расследования было предварительно установлено, что с 2018-го по 2020 год указанные сотрудники регулярно получали зарплаты, причем никаких работ в образовательном учреждении не выполняли. Ущерб вузу от их действий оценивается более чем в 20 миллионов рублей."Бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгению Заку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК", — говорится в сообщении.Отмечается, что дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного против Раковой, Сергея Зуева и других лиц."В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России", — добавили в ведомстве.Ранее в МВД также озвучивали версию, что Ракова в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Деньги должны были пойти на госконтракты по федеральному проекту "Учитель будущего". Во время расследования выявили фальсификацию отчетов по научным исследованиям. Размер хищений оценили в 50 миллионов рублей. Женщину арестовали.Зуева обвинили в хищении более 21 миллиона рублей у ФНФРО, он также находится в СИЗО.
https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, марина ракова, сергей зуев
19:03 19.11.2021 (обновлено: 20:19 19.11.2021)
 
Экс-замминистра Раковой предъявили обвинение в мошенничестве

Следователи МВД предъявили экс-замминистра Раковой обвинение по статье о мошенничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Следователи ГУ МВД по Москве предъявили обвинение по статье о мошенничестве экс-замминистра просвещения Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгению Заку, сообщается на сайте "МВД Медиа".
По версии ведомства, в 2018 году подозреваемые сговорились с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым в хищении денежных средств. Используя служебное положение, фигуранты заключили липовые договоры между вузом и 12 сотрудниками Минпросвещения для фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением образовательного учреждения.
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МВД раскрыло новые детали по делу экс-замминистра Раковой
Во время расследования было предварительно установлено, что с 2018-го по 2020 год указанные сотрудники регулярно получали зарплаты, причем никаких работ в образовательном учреждении не выполняли. Ущерб вузу от их действий оценивается более чем в 20 миллионов рублей.
"Бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгению Заку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК", — говорится в сообщении.
Отмечается, что дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного против Раковой, Сергея Зуева и других лиц.
"В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России", — добавили в ведомстве.
Обыски у финдиректора и проректора РАНХиГС
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Источник сообщил об обысках у финансового директора и проректора РАНХиГС
Ранее в МВД также озвучивали версию, что Ракова в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Деньги должны были пойти на госконтракты по федеральному проекту "Учитель будущего". Во время расследования выявили фальсификацию отчетов по научным исследованиям. Размер хищений оценили в 50 миллионов рублей. Женщину арестовали.
Зуева обвинили в хищении более 21 миллиона рублей у ФНФРО, он также находится в СИЗО.
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)РоссияМарина РаковаСергей Зуев
 
 
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