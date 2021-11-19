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Президент Болгарии выступил за поддержание диалога с Россией
Президент Болгарии выступил за поддержание диалога с Россией - РИА Новости, 19.11.2021
Президент Болгарии выступил за поддержание диалога с Россией
Россия не может быть врагом Болгарии, равно как и моделью развития для страны, заявил действующий президент Болгарии Румен Радев. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:21
2021-11-19T09:21
в мире
болгария
черное море
румен радев
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия не может быть врагом Болгарии, равно как и моделью развития для страны, заявил действующий президент Болгарии Румен Радев."Россия не может быть моделью развития ... но не может и быть нашим врагом, хотя бы по тому, что в памяти болгар она является освободительницей нашего народа", - сказал Радев в ходе дебатов со своим конкурентом на выборах Анастасом Герджиковым. Трансляцию вело Болгарское национальное телевидение (БНТ).Радев отметил, что Россия - другая страна "по масштабу" и со своей "спецификой". Между тем, подчеркнул президент, необходимо поддерживать диалог с Россией, несмотря на то, что сейчас диалог между РФ и ЕС находятся в "критическом состоянии". Также болгарский лидер обратил внимание на важную роль России в борьбе с терроризмом, и этот фактор он призвал "не забывать".Его оппонент Герджиков, в свою очередь, сказал, что с уважением относится к русской культуре, но раскритиковал Россию за ситуацию с правами человека."Я полностью согласен, но прежде чем мы начнем спасать демократию в других странах, давайте посмотрим на демократию в Болгарии, которая находится у власти в течение многих лет", - ответил ему Радев.Действующий президент в ходе обсуждения также отметил, что Черное море становится точкой "пересечения геополитических интересов" и призвал не допускать его милитаризации, и наоборот стремиться к диалогу и деэскалации.В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента. Президент Болгарии Румен Радев по результатам обработки бюллетеней набрал 49,91%, данного показателя недостаточно для победы в первом туре. Поэтому 21 ноября состоится второй тур, в котором соперником Радева станет представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков, поддержанный 22,82% избирателей.Отличительной чертой выборов стала низкая явка, которая не достигла 40%.
https://ria.ru/20211116/bolgariya-1759382276.html
https://ria.ru/20211106/bolgary-1757866002.html
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в мире, болгария, черное море, румен радев, россия
09:21 19.11.2021
 
Президент Болгарии выступил за поддержание диалога с Россией

Президент Радев: Россия не может быть врагом Болгарии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия не может быть врагом Болгарии, равно как и моделью развития для страны, заявил действующий президент Болгарии Румен Радев.
"Россия не может быть моделью развития ... но не может и быть нашим врагом, хотя бы по тому, что в памяти болгар она является освободительницей нашего народа", - сказал Радев в ходе дебатов со своим конкурентом на выборах Анастасом Герджиковым. Трансляцию вело Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Радев отметил, что Россия - другая страна "по масштабу" и со своей "спецификой". Между тем, подчеркнул президент, необходимо поддерживать диалог с Россией, несмотря на то, что сейчас диалог между РФ и ЕС находятся в "критическом состоянии". Также болгарский лидер обратил внимание на важную роль России в борьбе с терроризмом, и этот фактор он призвал "не забывать".
Его оппонент Герджиков, в свою очередь, сказал, что с уважением относится к русской культуре, но раскритиковал Россию за ситуацию с правами человека.
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"Я полностью согласен, но прежде чем мы начнем спасать демократию в других странах, давайте посмотрим на демократию в Болгарии, которая находится у власти в течение многих лет", - ответил ему Радев.
Действующий президент в ходе обсуждения также отметил, что Черное море становится точкой "пересечения геополитических интересов" и призвал не допускать его милитаризации, и наоборот стремиться к диалогу и деэскалации.
В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента. Президент Болгарии Румен Радев по результатам обработки бюллетеней набрал 49,91%, данного показателя недостаточно для победы в первом туре. Поэтому 21 ноября состоится второй тур, в котором соперником Радева станет представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков, поддержанный 22,82% избирателей.
Отличительной чертой выборов стала низкая явка, которая не достигла 40%.
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