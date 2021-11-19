https://ria.ru/20211119/rabota-1759797951.html

Работников с детьми запретили привлекать сверхурочно без их согласия

Работников с детьми запретили привлекать сверхурочно без их согласия - РИА Новости, 19.11.2021

Работников с детьми запретили привлекать сверхурочно без их согласия

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому, в частности, ряд многодетных сотрудников можно будет привлекать к сверхурочной или ночной работе, а РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:25

2021-11-19T13:25

2021-11-19T13:25

общество

работа

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому, в частности, ряд многодетных сотрудников можно будет привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку только с их согласия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом устанавливаются дополнительные трудовые гарантии для ряда категорий сотрудников при работе ночью, выполнении сверхурочной работы, а также при их направлении в командировку. Речь идет о родителях-одиночках с детьми до 14 лет; родителях, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, младшему из которых не исполнилось 14 лет; семьях, где второй родитель ребенка до 14 лет работает вахтовым методом; опекунах детей до 14 лет. Так, привлекать их к вышеуказанным формам работы теперь будет возможно только с письменного согласия.Кроме того, устанавливаются дополнительные гарантии для инвалидов - направление их в командировки возможно только с их согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья.

https://ria.ru/20210712/pererabotka-1740860664.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, работа, владимир путин