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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/qr-kod-1759816517.html
В Петербурге не планируют выдавать QR-коды по уровню антител
В Петербурге не планируют выдавать QR-коды по уровню антител - РИА Новости, 19.11.2021
В Петербурге не планируют выдавать QR-коды по уровню антител
В Санкт-Петербурге не планируют выдавать QR-коды по уровню антител, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:41
2021-11-19T14:41
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге не планируют выдавать QR-коды по уровню антител, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Нет, мы не планируем выдавать (QR-коды по уровню антител - ред.). Инициативно выступать с подобным ноу-хау, я считаю, преждевременно. Если же будет распоряжение Минздрава или правительства Российской Федерации о том, что на основании того или иного титра антител признавать человека переболевшим и выдавать ему QR-код, мы, естественно, будем этому следовать. Ну а пока на уровне субъекта решать это делать я считаю преждевременным", - сказал он.Ранее сообщалось, что вопрос о присвоении QR-кодов людям, имеющим антитела к коронавирусной инфекции, но не имеющим официального подтверждения перенесенного заболевания, обсуждается на экспертном уровне. В Роспотребнадзоре отмечали, что уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса, - это предмет научных дискуссий во всем мире, а показателем иммунного статуса в мире являются только вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом.Сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код. Для этого предполагается сформировать реестр жителей региона с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий будет определять срок действия этих антител. На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.
https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758716378.html
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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:41 19.11.2021
 
В Петербурге не планируют выдавать QR-коды по уровню антител

Власти Петербурга не планируют выдавать QR-коды жителям города по уровню антител

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код перед входом в Государственный музей "Эрмитаж"
Посетитель предъявляет QR-код перед входом в Государственный музей Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге не планируют выдавать QR-коды по уровню антител, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Нет, мы не планируем выдавать (QR-коды по уровню антител - ред.). Инициативно выступать с подобным ноу-хау, я считаю, преждевременно. Если же будет распоряжение Минздрава или правительства Российской Федерации о том, что на основании того или иного титра антител признавать человека переболевшим и выдавать ему QR-код, мы, естественно, будем этому следовать. Ну а пока на уровне субъекта решать это делать я считаю преждевременным", - сказал он.
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 12:00Распространение коронавируса
В Чувашии запустят QR-коды для людей с высоким титром антител к COVID-19
Ранее сообщалось, что вопрос о присвоении QR-кодов людям, имеющим антитела к коронавирусной инфекции, но не имеющим официального подтверждения перенесенного заболевания, обсуждается на экспертном уровне. В Роспотребнадзоре отмечали, что уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса, - это предмет научных дискуссий во всем мире, а показателем иммунного статуса в мире являются только вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом.
Сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код. Для этого предполагается сформировать реестр жителей региона с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий будет определять срок действия этих антител. На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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