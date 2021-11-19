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В Петербурге не планируют выдавать QR-коды по уровню антител

В Петербурге не планируют выдавать QR-коды по уровню антител - РИА Новости, 19.11.2021

В Петербурге не планируют выдавать QR-коды по уровню антител

В Санкт-Петербурге не планируют выдавать QR-коды по уровню антител, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:41

2021-11-19T14:41

2021-11-19T14:41

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге не планируют выдавать QR-коды по уровню антител, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Нет, мы не планируем выдавать (QR-коды по уровню антител - ред.). Инициативно выступать с подобным ноу-хау, я считаю, преждевременно. Если же будет распоряжение Минздрава или правительства Российской Федерации о том, что на основании того или иного титра антител признавать человека переболевшим и выдавать ему QR-код, мы, естественно, будем этому следовать. Ну а пока на уровне субъекта решать это делать я считаю преждевременным", - сказал он.Ранее сообщалось, что вопрос о присвоении QR-кодов людям, имеющим антитела к коронавирусной инфекции, но не имеющим официального подтверждения перенесенного заболевания, обсуждается на экспертном уровне. В Роспотребнадзоре отмечали, что уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса, - это предмет научных дискуссий во всем мире, а показателем иммунного статуса в мире являются только вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом.Сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код. Для этого предполагается сформировать реестр жителей региона с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий будет определять срок действия этих антител. На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.

https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758716378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19