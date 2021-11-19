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QR-коды на Кубани сделают обязательными для посещения всех ТРЦ до 18 января
QR-коды на Кубани сделают обязательными для посещения всех ТРЦ до 18 января - РИА Новости, 19.11.2021
QR-коды на Кубани сделают обязательными для посещения всех ТРЦ до 18 января
QR-код или справка о медотводе будут обязательны для посещения всех ТРЦ Краснодарского края с 22 ноября по 18 января, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:57
2021-11-19T13:58
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. QR-код или справка о медотводе будут обязательны для посещения всех ТРЦ Краснодарского края с 22 ноября по 18 января, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Ранее губернатор сообщил о стремительном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае в последние дни, за последние сутки - 903 заболевших, это максимум с начала пандемии."С учётом ухудшения эпидситуации приняли решение: с 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания", - написал Кондратьев в своем Telegram.На прошлой неделе власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей региона в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров.QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе либо справка о медотводе понадобятся на Кубани до 18 января для посещения предприятий бытовых услуг, розничной торговли и других объектов, сообщил Кондратьев."До 18 января QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или справка о медотводе потребуются при посещении: всех предприятий сферы бытовых услуг, объектов розничной торговли (за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости), фитнес-центров, спортзалов, бассейнов. А также при проведении деловых и конгрессно-выставочных мероприятий", - сообщил губернатор.В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также ряд поселений Туапсинского района) к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19, однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие - только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.
https://ria.ru/20211117/popova-1759531785.html
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общество, краснодарский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
12:57 19.11.2021 (обновлено: 13:58 19.11.2021)
 
QR-коды на Кубани сделают обязательными для посещения всех ТРЦ до 18 января

QR-коды на Кубани сделают обязательными для посещения всех ТРЦ с 22 ноября до 18 января

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код
Посетитель предъявляет QR-код - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. QR-код или справка о медотводе будут обязательны для посещения всех ТРЦ Краснодарского края с 22 ноября по 18 января, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Ранее губернатор сообщил о стремительном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае в последние дни, за последние сутки - 903 заболевших, это максимум с начала пандемии.
"С учётом ухудшения эпидситуации приняли решение: с 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания", - написал Кондратьев в своем Telegram.
На прошлой неделе власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей региона в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров.
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QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе либо справка о медотводе понадобятся на Кубани до 18 января для посещения предприятий бытовых услуг, розничной торговли и других объектов, сообщил Кондратьев.
"До 18 января QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или справка о медотводе потребуются при посещении: всех предприятий сферы бытовых услуг, объектов розничной торговли (за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости), фитнес-центров, спортзалов, бассейнов. А также при проведении деловых и конгрессно-выставочных мероприятий", - сообщил губернатор.
В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также ряд поселений Туапсинского района) к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.
Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19, однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие - только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.
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