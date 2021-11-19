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В китайско-российском университете МГУ-ППИ отметили 5-летие основания вуза
В китайско-российском университете МГУ-ППИ отметили 5-летие основания вуза - РИА Новости, 19.11.2021
В китайско-российском университете МГУ-ППИ отметили 5-летие основания вуза
На днях в совместном китайско-российском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне состоялось торжественное собрание, посвященное 5-летию со дня основания университета. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:58
2021-11-19T13:58
2021-11-19T13:58
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МОСКВА, 19 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". На днях в совместном китайско-российском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне состоялось торжественное собрание, посвященное 5-летию со дня основания университета.По словам ректора университета Ли Хэчжана, университет использует данное событие, как возможность, чтобы внести еще больший вклад в китайско-российское сотрудничество в сфере образования и укрепление дружбы народов двух стран.В октябре 2016 года Министерство образования КНР утвердило основание Университета МГУ-ППИ. В 2017 году впервые начался набор абитуриентов, а в этом году из университета выпустились первые студенты, закончившие обучение по программам бакалавриата. В настоящее время университет предлагает 7 специальностей по программам бакалавриата, 3 специальности по программам магистратуры и 2 специальности по программам докторантуры.Ключевая задача совместного университета - подготовка в Китае на базе лучших российских образовательных программ молодых специалистов, содействие развитию диалога культур и укреплению взаимопонимания народов, а также углублению гуманитарных связей и сотрудничества между двумя странами.Обучение в совместном университете ведется на трех языках (русском, китайском и английском) по образовательным стандартам МГУ силами профессорско-преподавательского состава МГУ и преподавателей из других ведущих мировых университетов и научно-исследовательских центров. Каждый год в августе в университете проводят интенсивный курс русского языка для новых студентов бакалавриата.
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китай, россия
МОСКВА, 19 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
На днях в совместном китайско-российском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне состоялось торжественное собрание, посвященное 5-летию со дня основания университета.
По словам ректора университета Ли Хэчжана, университет использует данное событие, как возможность, чтобы внести еще больший вклад в китайско-российское сотрудничество в сфере образования и укрепление дружбы народов двух стран.
В октябре 2016 года Министерство образования КНР утвердило основание Университета МГУ-ППИ. В 2017 году впервые начался набор абитуриентов, а в этом году из университета выпустились первые студенты, закончившие обучение по программам бакалавриата. В настоящее время университет предлагает 7 специальностей по программам бакалавриата, 3 специальности по программам магистратуры и 2 специальности по программам докторантуры.
Ключевая задача совместного университета - подготовка в Китае
на базе лучших российских образовательных программ молодых специалистов, содействие развитию диалога культур и укреплению взаимопонимания народов, а также углублению гуманитарных связей и сотрудничества между двумя странами.
Обучение в совместном университете ведется на трех языках (русском, китайском и английском) по образовательным стандартам МГУ силами профессорско-преподавательского состава МГУ и преподавателей из других ведущих мировых университетов и научно-исследовательских центров. Каждый год в августе в университете проводят интенсивный курс русского языка для новых студентов бакалавриата.