11:26 19.11.2021 (обновлено: 14:21 19.11.2021)
Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Telegram-канал "Пул первого": Путин и Лукашенко поговорили по телефону
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Тelegram-канал "Пул первого".
"Лукашенко и Путин поговорили по телефону", - говорится в сообщении. Подробностей и тем разговора президентов двух стран канал не приводит.
Позже Telegram-канал уточнил, что президенты обсудили двустороннюю повестку, в частности реализацию 28 союзных программ, а также обменялись мнениями о ситуации в Белоруссии и России.
"Первый проинформировал коллегу об обстановке на границах Беларуси с ЕС. Путин выразил серьезную озабоченность в связи с неприемлемыми действиями Польши на границе, включая применение спецсредств", - говорится в сообщении.
В предыдущий раз Лукашенко и Путин говорили по телефону во вторник, в том числе обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык заявил, что "польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия".
Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности человечества.