https://ria.ru/20211119/putin-1759767336.html

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Путин и Лукашенко поговорили по телефону - РИА Новости, 19.11.2021

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:26

2021-11-19T11:26

2021-11-19T14:21

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политика

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россия

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Тelegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Путин поговорили по телефону", - говорится в сообщении. Подробностей и тем разговора президентов двух стран канал не приводит.Позже Telegram-канал уточнил, что президенты обсудили двустороннюю повестку, в частности реализацию 28 союзных программ, а также обменялись мнениями о ситуации в Белоруссии и России."Первый проинформировал коллегу об обстановке на границах Беларуси с ЕС. Путин выразил серьезную озабоченность в связи с неприемлемыми действиями Польши на границе, включая применение спецсредств", - говорится в сообщении.В предыдущий раз Лукашенко и Путин говорили по телефону во вторник, в том числе обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык заявил, что "польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия".Следственный комитет Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств: пытавшиеся прорваться через границу мигранты физически находились на белорусской территории. Позже ведомство возбудило уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности человечества.

https://ria.ru/20211119/davlenie-1759728074.html

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владимир путин, александр лукашенко, политика, белоруссия, россия