https://ria.ru/20211119/putin-1759761900.html

Путин встретится с членами СПЧ

Путин встретится с членами СПЧ - РИА Новости, 19.11.2021

Путин встретится с членами СПЧ

Встреча членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным состоится 9 декабря в формате онлайн, сообщил РИА Новости секретарь Совета по правам человека... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:10

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2021-11-19T11:10

политика

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

александр точенов

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Встреча членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным состоится 9 декабря в формате онлайн, сообщил РИА Новости секретарь Совета по правам человека Александр Точенов."Встреча будет 9 (декабря), пройдет онлайн", - сказал Точенов.Ранее сообщалось, что встреча может пройти 10 декабря.Путин ежегодно встречается с членами СПЧ. В 2020 и 2019 годах такие встречи состоялись 10 декабря, а в 2018 году - 11 декабря, вскоре после плановой ротации состава Совета по правам человека.

https://ria.ru/20211104/ekspertiza-1757715305.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр точенов