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Путин встретится с членами СПЧ
Путин встретится с членами СПЧ - РИА Новости, 19.11.2021
Путин встретится с членами СПЧ
Встреча членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным состоится 9 декабря в формате онлайн, сообщил РИА Новости секретарь Совета по правам человека... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:10
2021-11-19T11:10
политика
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
александр точенов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Встреча членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным состоится 9 декабря в формате онлайн, сообщил РИА Новости секретарь Совета по правам человека Александр Точенов."Встреча будет 9 (декабря), пройдет онлайн", - сказал Точенов.Ранее сообщалось, что встреча может пройти 10 декабря.Путин ежегодно встречается с членами СПЧ. В 2020 и 2019 годах такие встречи состоялись 10 декабря, а в 2018 году - 11 декабря, вскоре после плановой ротации состава Совета по правам человека.
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политика, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр точенов
11:10 19.11.2021
 
Путин встретится с членами СПЧ

Путин встретится с членами Совета по правам человека 9 декабря в формате онлайн

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Встреча членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным состоится 9 декабря в формате онлайн, сообщил РИА Новости секретарь Совета по правам человека Александр Точенов.
"Встреча будет 9 (декабря), пройдет онлайн", - сказал Точенов.
Ранее сообщалось, что встреча может пройти 10 декабря.
Путин ежегодно встречается с членами СПЧ. В 2020 и 2019 годах такие встречи состоялись 10 декабря, а в 2018 году - 11 декабря, вскоре после плановой ротации состава Совета по правам человека.
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ПолитикаВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Александр Точенов
 
 
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