https://ria.ru/20211119/protivodeystvie-1759901871.html

Глава Минобороны Украины обсудил с Нуланд "противодействие" с Россией

Глава Минобороны Украины обсудил с Нуланд "противодействие" с Россией - РИА Новости, 19.11.2021

Глава Минобороны Украины обсудил с Нуланд "противодействие" с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд взаимодействие в сфере безопасности "в контексте... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T20:58

2021-11-19T20:58

2021-11-19T20:59

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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд взаимодействие в сфере безопасности "в контексте противодействия РФ", сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства по итогам их встречи.Киев и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у украинских границ, западные СМИ утверждают, что РФ якобы стягивает войска к Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Украинская делегация во главе с Резниковым находится с визитом в Вашингтоне."Министр обороны Украины Алексей Резников вместе с послом Украины в США Оксаной Маркаровой встретились с заместителем Государственного секретаря США Викторией Нуланд. На встрече были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в контексте новых угроз безопасности, вызванных действиями Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте минобороны.Отдельно стороны обсудили практические аспекты развития стратегического партнерства между Украиной и США в контексте реализации положений обновленной Хартии о стратегическом партнерстве."Наша общая задача – сделать все возможное для того, чтобы потери от возможной эскалации были все более неприемлемы для агрессора. Это требует завершения реформ, последовательности, ресурсов и стратегических партнеров. Сильный тыл и армия, активное сотрудничество и поддержка партнеров – это лучший способ повысить шансы для политико-дипломатического урегулирования и обеспечения безопасности на восточной границе Европы", - приводит слова Резникова сайт МО Украины.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Кроме того, в ведомстве полагают, что НАТО заявляет о военной активности РФ для сокрытия собственных действий.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.

https://ria.ru/20211119/provokatsii-1759811431.html

https://ria.ru/20211119/ukraina-1759798488.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, государственный департамент сша, нато, виктория нуланд, алексей резников, россия