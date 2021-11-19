https://ria.ru/20211119/proezdnye-1759869534.html

В Курской области будут продавать льготные проездные по QR-кодам

В Курской области будут продавать льготные проездные по QR-кодам - РИА Новости, 19.11.2021

В Курской области будут продавать льготные проездные по QR-кодам

Льготные проездные билеты в общественном транспорте в Курской области можно будет приобрести по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от COVID, либо информацию о... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:54

2021-11-19T17:54

2021-11-19T17:54

распространение коронавируса

общество

курская область

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Льготные проездные билеты в общественном транспорте в Курской области можно будет приобрести по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от COVID, либо информацию о перенесенном заболевании, сообщает в пятницу областная администрация.С 1 декабря 2021 года в Курской области возобновляется действие льготных проездных билетов в общественном транспорте."С 21 ноября для приобретения или пополнения транспортной карты льготника жителям Курской области необходимо будет предъявить действующий QR-код, подтверждающий получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от COVID-19 либо факт перенесенной коронавирусной инфекции со сроком не более 6 месяцев с даты выздоровления", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что, в случае отсутствия QR-кода, можно представить сертификат о профилактической прививке на бумажном носителе или справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, со сроком не более 6 месяцев с даты выздоровления.В Курской области в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции с 25 октября до 12 ноября объявлены нерабочие дни. С 13 ноября открылись расположенные не в торговых центрах непродовольственные магазины, библиотеки, музеи, а с 16 ноября возобновили работу торговые центры и комплексы.

https://ria.ru/20211119/immunitet-1759823990.html

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общество, курская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии