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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/proezdnye-1759869534.html
В Курской области будут продавать льготные проездные по QR-кодам
В Курской области будут продавать льготные проездные по QR-кодам - РИА Новости, 19.11.2021
В Курской области будут продавать льготные проездные по QR-кодам
Льготные проездные билеты в общественном транспорте в Курской области можно будет приобрести по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от COVID, либо информацию о... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:54
2021-11-19T17:54
распространение коронавируса
общество
курская область
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Льготные проездные билеты в общественном транспорте в Курской области можно будет приобрести по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от COVID, либо информацию о перенесенном заболевании, сообщает в пятницу областная администрация.С 1 декабря 2021 года в Курской области возобновляется действие льготных проездных билетов в общественном транспорте."С 21 ноября для приобретения или пополнения транспортной карты льготника жителям Курской области необходимо будет предъявить действующий QR-код, подтверждающий получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от COVID-19 либо факт перенесенной коронавирусной инфекции со сроком не более 6 месяцев с даты выздоровления", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что, в случае отсутствия QR-кода, можно представить сертификат о профилактической прививке на бумажном носителе или справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, со сроком не более 6 месяцев с даты выздоровления.В Курской области в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции с 25 октября до 12 ноября объявлены нерабочие дни. С 13 ноября открылись расположенные не в торговых центрах непродовольственные магазины, библиотеки, музеи, а с 16 ноября возобновили работу торговые центры и комплексы.
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общество, курская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
17:54 19.11.2021
 
В Курской области будут продавать льготные проездные по QR-кодам

В Курской области льготные проездные на транспорт будут продавать по QR-кодам

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Льготные проездные билеты в общественном транспорте в Курской области можно будет приобрести по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от COVID, либо информацию о перенесенном заболевании, сообщает в пятницу областная администрация.
С 1 декабря 2021 года в Курской области возобновляется действие льготных проездных билетов в общественном транспорте.
"С 21 ноября для приобретения или пополнения транспортной карты льготника жителям Курской области необходимо будет предъявить действующий QR-код, подтверждающий получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от COVID-19 либо факт перенесенной коронавирусной инфекции со сроком не более 6 месяцев с даты выздоровления", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что, в случае отсутствия QR-кода, можно представить сертификат о профилактической прививке на бумажном носителе или справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, со сроком не более 6 месяцев с даты выздоровления.
В Курской области в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции с 25 октября до 12 ноября объявлены нерабочие дни. С 13 ноября открылись расположенные не в торговых центрах непродовольственные магазины, библиотеки, музеи, а с 16 ноября возобновили работу торговые центры и комплексы.
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