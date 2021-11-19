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Байден призвал не допустить беспорядков из-за дела об убийстве в Кеноше
Байден призвал не допустить беспорядков из-за дела об убийстве в Кеноше - РИА Новости, 20.11.2021
Байден призвал не допустить беспорядков из-за дела об убийстве в Кеноше
Президент США Джо Байден призвал жителей страны не допустить беспорядков в связи с оправдательным приговором подростку Кайлу Риттенхаусу, застрелившему двух... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-19T23:54
2021-11-19T23:54
2021-11-20T00:17
в мире
сша
джо байден
протесты
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал жителей страны не допустить беспорядков в связи с оправдательным приговором подростку Кайлу Риттенхаусу, застрелившему двух человек и ранившему еще одного в ходе протестов в Кеноше (штат Висконсин) в прошлом году."Я призываю каждого выражать свои взгляды мирно и в соответствии с законом", - заявил Байден, комментируя оправдательный вердикт присяжных. Байден признался, что недоволен вердиктом, заявив, "хотя вердикт рассердит и вызовет озабоченность многих американцев, в том числе меня, мы должны уважать решение присяжных", - сказал президент США. В ходе своей президентской предвыборной кампании Байден выпустил видеоролик, в котором осуждение расизма сопровождалось изображением Риттенхауса с винтовкой в руках.По оглашении вердикта президент сообщил, что его администрация находится в контакте с властями штата Висконсин и готова оказать помощь в случае необходимости. Ранее сообщалось, что на случай беспорядков власти штата мобилизовали в помощь правоохранительным органам Кеноши бойцов национальной гвардии."Я строил свою предвыборную кампанию на обещании объединить американцев, потому что я считаю, что того, что объединяет нас, больше, чем того, что нас разобщает", - отметил Байден, пообещав, что "продолжит делать все, что в его власти, чтобы к каждому жителю страны относились одинаково, честно, уважительно и с соблюдением законов".В пятницу суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения. На тот момент, когда в ходе беспорядков в Кеноше Риттенхаус застрелил двоих и ранил еще одного человека, ему было 17 лет. В случае обвинительного приговора подростку грозило пожизненное заключение. Однако его адвокатам удалось убедить присяжных, что молодой человек применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста. Сам подросток утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин, в августе прошлого года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.Процесс над Риттенхаусом, ставший одним из самых громких в США за последнее время, транслировался в прямом эфире центральными телеканалами, жюри в общей сложности обсуждали вердикт более 24 часов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211119/bayden-1759901099.html
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в мире, сша, джо байден, протесты
23:54 19.11.2021 (обновлено: 00:17 20.11.2021)
Байден призвал не допустить беспорядков из-за дела об убийстве в Кеноше
Байден призвал не допустить беспорядков после вердикта по делу об убийстве в Кеноше
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
призвал жителей страны не допустить беспорядков в связи с оправдательным приговором подростку Кайлу Риттенхаусу, застрелившему двух человек и ранившему еще одного в ходе протестов в Кеноше (штат Висконсин
) в прошлом году.
"Я призываю каждого выражать свои взгляды мирно и в соответствии с законом", - заявил Байден, комментируя оправдательный вердикт присяжных. Байден признался, что недоволен вердиктом, заявив, "хотя вердикт рассердит и вызовет озабоченность многих американцев, в том числе меня, мы должны уважать решение присяжных", - сказал президент США. В ходе своей президентской предвыборной кампании Байден выпустил видеоролик, в котором осуждение расизма сопровождалось изображением Риттенхауса с винтовкой в руках.
По оглашении вердикта президент сообщил, что его администрация находится в контакте с властями штата Висконсин и готова оказать помощь в случае необходимости. Ранее сообщалось, что на случай беспорядков власти штата мобилизовали в помощь правоохранительным органам Кеноши бойцов национальной гвардии.
"Я строил свою предвыборную кампанию на обещании объединить американцев, потому что я считаю, что того, что объединяет нас, больше, чем того, что нас разобщает", - отметил Байден, пообещав, что "продолжит делать все, что в его власти, чтобы к каждому жителю страны относились одинаково, честно, уважительно и с соблюдением законов".
В пятницу суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения. На тот момент, когда в ходе беспорядков в Кеноше Риттенхаус застрелил двоих и ранил еще одного человека, ему было 17 лет. В случае обвинительного приговора подростку грозило пожизненное заключение. Однако его адвокатам удалось убедить присяжных, что молодой человек применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста. Сам подросток утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин, в августе прошлого года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.
Процесс над Риттенхаусом, ставший одним из самых громких в США за последнее время, транслировался в прямом эфире центральными телеканалами, жюри в общей сложности обсуждали вердикт более 24 часов.