https://ria.ru/20211119/privivka-1759750975.html
В ЕАО отстранили более десяти непривитых водителей автобусов
В ЕАО отстранили более десяти непривитых водителей автобусов - РИА Новости, 19.11.2021
В ЕАО отстранили более десяти непривитых водителей автобусов
Более 10 водителей и кондукторов автобусов на социально-значимых маршрутах в Еврейской АО отстранены от работы из-за нежелания привиться от коронавируса, жители РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:25
2021-11-19T10:25
2021-11-19T11:12
распространение коронавируса
облучье
еврейская автономная область
биробиджан
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ХАБАРОВСК, 19 ноя - РИА Новости. Более 10 водителей и кондукторов автобусов на социально-значимых маршрутах в Еврейской АО отстранены от работы из-за нежелания привиться от коронавируса, жители часами мерзнут на остановках, проблема не решается, сообщил РИА Новости индивидуальный предприниматель, перевозчик Евгений Алексеев.Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов подписал постановление, согласно которому в области до 15 ноября 80% коллективов необходимо начать прививать от COVID-19, а к 15 декабря вакцинацию следует завершить. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы. Предприниматель заведует тремя маршрутами: №18, 101 и 1. Из пяти автобусов на линию с 15 ноября выходят только два № 101 и 1 - особенно социально значимые, рассказал перевозчик, - они направляются в пригород и отдаленные микрорайоны Биробиджана. По данным синоптиков, в регионе установились минусовые температуры до 6 градусов ниже ноля."Водители и кондукторы, всего более 10 человек, отстранены от работы ввиду вступившего в силу постановления. Их никто не замещает. Вакцинацию прошли всего человек пять. Одна кондуктор поставила прививку и не вышла на работу, заболела после вакцины. Ситуация острая. Люди жалуются, что мерзнут на остановках, в том числе с маленькими детьми. У нас вообще с водителями напряженно. Их просто нет. Зарплаты невысокие, до 30 тысяч рублей. Сегодня тариф - 20 рублей за проезд, а бензин в цене постоянно растет", - сообщил Алексеев.По его словам, дублирует маршрут № 1 автобус № 20, он идет чуть дальше на полкилометра, заезжая в еще один поселок. Но этого не достаточно. "Сейчас этот маршрут переполнен, не вмещает всех желающих уехать, как рассказал перевозчик, "лопается" просто транспорт. Он выпускает водителей на свой страх и риск без прививок. А если бы еще и он не выпускал, тогда был бы коллапс вообще", - отметил Алексеев.Перевозчик сообщил, что их собирали в мэрии Биробиджана в связи со сложившейся ситуацией. "Спросили, почему не выходим на рейсы, я ответил, что люди не хотят вакцинироваться. В мэрии нам сказали, что все равно всех заставят привиться. Говорят: "кончатся у людей деньги, пойдут и привьются". Персонал мой не собирается вакцинироваться. Не знаю, как быть. Страдают пассажиры, страдает бизнес", - заключил Алексеев. К слову, сам предприниматель также не собирается ставить прививку от ковида. Ранее, 26 сотрудников СМП из Облучья и Пашково отказались прививаться от коронавируса. Как заявило позже правительство области, у троих из них после обследования был обнаружен коронавирус, другие отстранены от работы, но некоторые все-же поставили прививку, заявили власти.Также не захотели прививаться от коронавируса в ЕАО 22 педагога из начальной школы № 14 в Биробиджане, сообщали местные СМИ. Сегодня там обучаются 1086 детей с 1 по 4 класс. Как рассказали РИА Новости в приемной директора учреждения, сейчас от работы отстранены менее 10 человек. Остальные либо поставили прививки, либо предоставили медотвод. "Процесс образовательный не остановлен, идет. Нагрузку распределили. Отсутствующих заменяют учителя, которые работают - ведут по два класса. В среднем в каждом классе по 30 детей", - уточнила представитель школы.Кроме того, обеспокоены родители дошкольников детсада № 29 в Биробиджане, где по той же причине отстранили воспитателей, писали местные СМИ. Учреждение посещают 455 детей, работают 17 групп. Как пояснила РИА новости заведующая Анна Емельянова, в детсаду действительно закрывали 15 ноября одну среднюю группу №6, но по причине болезней персонала. "Люди на больничном, работать некому. Упросили женщин, которым за 60 лет, чтобы они встали на 12 часов работать на свои группы, а молодых отправили работать на другие группы. Надеюсь продержимся так. Из-за отказа прививаться отстранен только один работник - воспитатель из группы №3. Сейчас она проходит медосмотр", - разъяснила Емельянова.С начала пандемии в ЕАО выявлено более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 526 пациентов. Коечный фонд для больных с COVID-19 занят на 86,1%. Привито порядка 39 тысяч жителей, в регионе проживает 156,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20211118/vaktsinatsiya-1759692568.html
https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759738914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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облучье, еврейская автономная область, биробиджан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
ХАБАРОВСК, 19 ноя - РИА Новости. Более 10 водителей и кондукторов автобусов на социально-значимых маршрутах в Еврейской АО отстранены от работы из-за нежелания привиться от коронавируса, жители часами мерзнут на остановках, проблема не решается, сообщил РИА Новости индивидуальный предприниматель, перевозчик Евгений Алексеев.
Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов подписал постановление, согласно которому в области до 15 ноября 80% коллективов необходимо начать прививать от COVID-19, а к 15 декабря вакцинацию следует завершить. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы. Предприниматель заведует тремя маршрутами: №18, 101 и 1. Из пяти автобусов на линию с 15 ноября выходят только два № 101 и 1 - особенно социально значимые, рассказал перевозчик, - они направляются в пригород и отдаленные микрорайоны Биробиджана
. По данным синоптиков, в регионе установились минусовые температуры до 6 градусов ниже ноля.
"Водители и кондукторы, всего более 10 человек, отстранены от работы ввиду вступившего в силу постановления. Их никто не замещает. Вакцинацию прошли всего человек пять. Одна кондуктор поставила прививку и не вышла на работу, заболела после вакцины. Ситуация острая. Люди жалуются, что мерзнут на остановках, в том числе с маленькими детьми. У нас вообще с водителями напряженно. Их просто нет. Зарплаты невысокие, до 30 тысяч рублей. Сегодня тариф - 20 рублей за проезд, а бензин в цене постоянно растет", - сообщил Алексеев.
По его словам, дублирует маршрут № 1 автобус № 20, он идет чуть дальше на полкилометра, заезжая в еще один поселок. Но этого не достаточно. "Сейчас этот маршрут переполнен, не вмещает всех желающих уехать, как рассказал перевозчик, "лопается" просто транспорт. Он выпускает водителей на свой страх и риск без прививок. А если бы еще и он не выпускал, тогда был бы коллапс вообще", - отметил Алексеев.
Перевозчик сообщил, что их собирали в мэрии Биробиджана в связи со сложившейся ситуацией. "Спросили, почему не выходим на рейсы, я ответил, что люди не хотят вакцинироваться. В мэрии нам сказали, что все равно всех заставят привиться. Говорят: "кончатся у людей деньги, пойдут и привьются". Персонал мой не собирается вакцинироваться. Не знаю, как быть. Страдают пассажиры, страдает бизнес", - заключил Алексеев. К слову, сам предприниматель также не собирается ставить прививку от ковида. Ранее, 26 сотрудников СМП из Облучья
и Пашково отказались прививаться от коронавируса. Как заявило позже правительство области, у троих из них после обследования был обнаружен коронавирус, другие отстранены от работы, но некоторые все-же поставили прививку, заявили власти.
Также не захотели прививаться от коронавируса в ЕАО 22 педагога из начальной школы № 14 в Биробиджане, сообщали местные СМИ. Сегодня там обучаются 1086 детей с 1 по 4 класс. Как рассказали РИА Новости в приемной директора учреждения, сейчас от работы отстранены менее 10 человек. Остальные либо поставили прививки, либо предоставили медотвод. "Процесс образовательный не остановлен, идет. Нагрузку распределили. Отсутствующих заменяют учителя, которые работают - ведут по два класса. В среднем в каждом классе по 30 детей", - уточнила представитель школы.
Кроме того, обеспокоены родители дошкольников детсада № 29 в Биробиджане, где по той же причине отстранили воспитателей, писали местные СМИ. Учреждение посещают 455 детей, работают 17 групп. Как пояснила РИА новости заведующая Анна Емельянова, в детсаду действительно закрывали 15 ноября одну среднюю группу №6, но по причине болезней персонала. "Люди на больничном, работать некому. Упросили женщин, которым за 60 лет, чтобы они встали на 12 часов работать на свои группы, а молодых отправили работать на другие группы. Надеюсь продержимся так. Из-за отказа прививаться отстранен только один работник - воспитатель из группы №3. Сейчас она проходит медосмотр", - разъяснила Емельянова.
С начала пандемии в ЕАО выявлено более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 526 пациентов. Коечный фонд для больных с COVID-19 занят на 86,1%. Привито порядка 39 тысяч жителей, в регионе проживает 156,5 тысячи человек.