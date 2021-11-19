https://ria.ru/20211119/pridnestrove-1759914517.html

Глава ПМР назвал причину уклонения Молдавии от переговоров "5+2"

Глава ПМР назвал причину уклонения Молдавии от переговоров "5+2" - РИА Новости, 19.11.2021

Глава ПМР назвал причину уклонения Молдавии от переговоров "5+2"

Молдавия уклоняется от переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию, потому что ей нечего сказать, заявил глава непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T23:05

2021-11-19T23:05

2021-11-19T23:05

в мире

братислава

приднестровская молдавская республика

евросоюз

обсе

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Молдавия уклоняется от переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию, потому что ей нечего сказать, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Ведь основная концепция формата состоит в том, что стороны должны исполнить ранее подписанные документы: Берлинский протокол, приложение "Берлин+", протоколы, подписанные в 2017-2018 годах. Мы исполнили все, а Молдова – практически ничего", - сказал Красносельский на пресс-конференции, которая транслируется по двум местным телеканалам "Первый Приднестровский" и "ТСВ".В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате. Ранее предполагалось, что переговоры в формате "5+2" пройдут в этом году 2-3 ноября в Стокгольме. Однако Кишинев обратился с просьбой отменить их или перенести.

https://ria.ru/20211119/moldaviya-1759810336.html

братислава

приднестровская молдавская республика

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в мире, братислава, приднестровская молдавская республика, евросоюз, обсе, вадим красносельский