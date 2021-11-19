Глава ПМР назвал причину уклонения Молдавии от переговоров "5+2"
Глава ПМР Красносельский: Молдавия уходит от переговоров "5+2", потому что нечего сказать
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Молдавия уклоняется от переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию, потому что ей нечего сказать, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
"Ведь основная концепция формата состоит в том, что стороны должны исполнить ранее подписанные документы: Берлинский протокол, приложение "Берлин+", протоколы, подписанные в 2017-2018 годах. Мы исполнили все, а Молдова – практически ничего", - сказал Красносельский на пресс-конференции, которая транслируется по двум местным телеканалам "Первый Приднестровский" и "ТСВ".
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате. Ранее предполагалось, что переговоры в формате "5+2" пройдут в этом году 2-3 ноября в Стокгольме. Однако Кишинев обратился с просьбой отменить их или перенести.
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