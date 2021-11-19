https://ria.ru/20211119/pridnestrove-1759792925.html
Санду заявила о желании продолжить диалог с Россией по Приднестровью
Санду заявила о желании продолжить диалог с Россией по Приднестровью - РИА Новости, 19.11.2021
Санду заявила о желании продолжить диалог с Россией по Приднестровью
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишиневу нужно продолжить диалог с Россией по Приднестровью, даже если мнения по этому вопросу расходятся. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:00
2021-11-19T13:00
2021-11-19T16:01
в мире
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приднестровская молдавская республика
майя санду
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КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишиневу нужно продолжить диалог с Россией по Приднестровью, даже если мнения по этому вопросу расходятся."Мы хотим иметь прагматичные, конструктивные отношения с Россией, прилагаем к этому усилия, результат этих усилий зависит от обеих сторон, у нас есть серьезные вопросы в повестке, некоторые решить просто, другие сложнее. По приднестровскому вопросу наши мнения часто расходятся, но нам нужно продолжать диалог, потому что нет другого варианта для решения этих проблем", - заявила Санду на пресс-конференции в пятницу.Она отметила, что стороны стараются прислушиваться друг к другу, потому что решить приднестровский конфликт можно исключительно мирным путем, то есть в рамках переговоров.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20211104/dzhoane-1757723344.html
https://ria.ru/20211117/lavrov-1759440685.html
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, майя санду, россия
13:00 19.11.2021 (обновлено: 16:01 19.11.2021)
Санду заявила о желании продолжить диалог с Россией по Приднестровью
Санду: России и Молдавии нужно вести диалог по Приднестровью, даже если мнения расходятся