https://ria.ru/20211119/presnyakova-1759821792.html

"Наблюдается раз в полгода": Елена Преснякова о здоровье мужа

"Наблюдается раз в полгода": Елена Преснякова о здоровье мужа - РИА Новости, 19.11.2021

"Наблюдается раз в полгода": Елена Преснякова о здоровье мужа

Елена Преснякова рассказала о здоровье мужа Владимира. Несколько лет назад в СМИ появилась информация о перенесенном певцом инфаркте. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:28

2021-11-19T17:28

2021-11-19T17:28

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Елена Преснякова рассказала о здоровье мужа Владимира. Несколько лет назад в СМИ появилась информация о перенесенном певцом инфаркте.В интервью порталу StarHit она отметила, что певцу сделали шунтирование и укрепили сосуды. Елена добавила, что Алле Пугачевой делали такую же процедуру.Не забывает певица и о своем здоровье – на недавнем обследовании врач ей сказала, что ее биологический возраст – 52 года.Ранее стало известно, что у их внука Никиты Преснякова обнаружили полипы в желчном пузыре, поэтому он должен соблюдать определенную диету.

https://ria.ru/20211105/intervyu-1757411351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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