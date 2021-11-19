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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211119/presnyakova-1759821792.html
"Наблюдается раз в полгода": Елена Преснякова о здоровье мужа
"Наблюдается раз в полгода": Елена Преснякова о здоровье мужа - РИА Новости, 19.11.2021
"Наблюдается раз в полгода": Елена Преснякова о здоровье мужа
Елена Преснякова рассказала о здоровье мужа Владимира. Несколько лет назад в СМИ появилась информация о перенесенном певцом инфаркте. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:28
2021-11-19T17:28
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Елена Преснякова рассказала о здоровье мужа Владимира. Несколько лет назад в СМИ появилась информация о перенесенном певцом инфаркте.В интервью порталу StarHit она отметила, что певцу сделали шунтирование и укрепили сосуды. Елена добавила, что Алле Пугачевой делали такую же процедуру.Не забывает певица и о своем здоровье – на недавнем обследовании врач ей сказала, что ее биологический возраст – 52 года.Ранее стало известно, что у их внука Никиты Преснякова обнаружили полипы в желчном пузыре, поэтому он должен соблюдать определенную диету.
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знаменитости, шоу-бизнес
17:28 19.11.2021
 
"Наблюдается раз в полгода": Елена Преснякова о здоровье мужа

Елена Преснякова рассказала о здоровье мужа после информации о перенесенном инфаркте

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕлена Преснякова
Елена Преснякова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Елена Преснякова рассказала о здоровье мужа Владимира. Несколько лет назад в СМИ появилась информация о перенесенном певцом инфаркте.

"Сейчас все нормально, он наблюдается раз в полгода, сдает анализы. Уже сам понимает важность этого, а то раньше попробуй его затащи в больницу. Но инфаркта у него не было — просто поизносилась и забилась сеточка сосудов, которая ведет к сердцу", – рассказала Елена.

В интервью порталу StarHit она отметила, что певцу сделали шунтирование и укрепили сосуды. Елена добавила, что Алле Пугачевой делали такую же процедуру.

"Сделали шунтирование, укрепили. Алле такое делали не раз. Когда мужу стало плохо, я была в Израиле, причем организаторы концертов меня жестоко обманули, сказав, что после первого выступления из пяти сразу отпустят домой к супругу. Но не тут-то было!" – рассказала Преснякова.

Не забывает певица и о своем здоровье – на недавнем обследовании врач ей сказала, что ее биологический возраст – 52 года.
Ранее стало известно, что у их внука Никиты Преснякова обнаружили полипы в желчном пузыре, поэтому он должен соблюдать определенную диету.
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