"Наблюдается раз в полгода": Елена Преснякова о здоровье мужа
Елена Преснякова рассказала о здоровье мужа после информации о перенесенном инфаркте
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Елена Преснякова рассказала о здоровье мужа Владимира. Несколько лет назад в СМИ появилась информация о перенесенном певцом инфаркте.
"Сейчас все нормально, он наблюдается раз в полгода, сдает анализы. Уже сам понимает важность этого, а то раньше попробуй его затащи в больницу. Но инфаркта у него не было — просто поизносилась и забилась сеточка сосудов, которая ведет к сердцу", – рассказала Елена.
В интервью порталу StarHit она отметила, что певцу сделали шунтирование и укрепили сосуды. Елена добавила, что Алле Пугачевой делали такую же процедуру.
"Сделали шунтирование, укрепили. Алле такое делали не раз. Когда мужу стало плохо, я была в Израиле, причем организаторы концертов меня жестоко обманули, сказав, что после первого выступления из пяти сразу отпустят домой к супругу. Но не тут-то было!" – рассказала Преснякова.
Не забывает певица и о своем здоровье – на недавнем обследовании врач ей сказала, что ее биологический возраст – 52 года.
Ранее стало известно, что у их внука Никиты Преснякова обнаружили полипы в желчном пузыре, поэтому он должен соблюдать определенную диету.
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