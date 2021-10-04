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Врачи посадили внука Пугачевой на диету из-за полипов
Врачи посадили внука Пугачевой на диету из-за полипов - РИА Новости, 04.10.2021
Врачи посадили внука Пугачевой на диету из-за полипов
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сел на диету из-за обнаруженных полипов в желчном пузыре, рассказала супруга его отца Владимира Преснякова-младшего Наталья РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:14
2021-10-04T14:14
2021-10-04T14:15
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сел на диету из-за обнаруженных полипов в желчном пузыре, рассказала супруга его отца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Наталья уверяет, что Никита активно занимается спортом. К тому же лечебная диета, судя по словам исполнительницы, не доставляет ему особых трудностей. "Ему нравится так питаться. И он уже давно не ест мясо. Но он не веган, а вегетарианец", — отметила певица. Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 и воспитывают в браке двух общих сыновей — шестилетнего Артемия и Ивана, которому 22 октября исполнится год.
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наталья подольская, муз-тв (телеканал), звезды, знаменитости
14:14 04.10.2021 (обновлено: 14:15 04.10.2021)
Врачи посадили внука Пугачевой на диету из-за полипов
Подольская раскрыла подробности лечения Никиты Преснякова после обнаруженных полипов
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сел на диету из-за обнаруженных полипов в желчном пузыре, рассказала супруга его отца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
"Он сидит на диете и сильно похудел, чем очень гордится. Но я не знала о том, что это заболевание неизлечимо. В таком ракурсе мы это не обсуждали. Никита сейчас очень востребован. Он играет в мюзикле, участвует в проекте на Первом канале. В общем-то все у него нормально", — сказала Подольская перед выступлением на на "Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты".
Наталья уверяет, что Никита активно занимается спортом. К тому же лечебная диета, судя по словам исполнительницы, не доставляет ему особых трудностей.
"Ему нравится так питаться. И он уже давно не ест мясо. Но он не веган, а вегетарианец", — отметила певица.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 и воспитывают в браке двух общих сыновей — шестилетнего Артемия и Ивана, которому 22 октября исполнится год.