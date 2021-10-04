https://ria.ru/20211004/podolskaya-1752991988.html

Врачи посадили внука Пугачевой на диету из-за полипов

Врачи посадили внука Пугачевой на диету из-за полипов - РИА Новости, 04.10.2021

Врачи посадили внука Пугачевой на диету из-за полипов

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сел на диету из-за обнаруженных полипов в желчном пузыре, рассказала супруга его отца Владимира Преснякова-младшего Наталья РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:14

2021-10-04T14:14

2021-10-04T14:15

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сел на диету из-за обнаруженных полипов в желчном пузыре, рассказала супруга его отца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Наталья уверяет, что Никита активно занимается спортом. К тому же лечебная диета, судя по словам исполнительницы, не доставляет ему особых трудностей. "Ему нравится так питаться. И он уже давно не ест мясо. Но он не веган, а вегетарианец", — отметила певица. Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 и воспитывают в браке двух общих сыновей — шестилетнего Артемия и Ивана, которому 22 октября исполнится год.

https://ria.ru/20210423/podolskaya-1729635751.html

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2021

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наталья подольская, муз-тв (телеканал), звезды, знаменитости