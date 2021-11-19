https://ria.ru/20211119/preparat-1759867135.html

Найден эффективный растительный препарат против COVID-19

Найден эффективный растительный препарат против COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021

Найден эффективный растительный препарат против COVID-19

Британские ученые проверили действие препарата растительного происхождения тапсигаргин против трех вариантов вируса SARS-CoV-2 и подтвердили его эффективность... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:45

2021-11-19T17:45

2021-11-19T21:28

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Британские ученые проверили действие препарата растительного происхождения тапсигаргин против трех вариантов вируса SARS-CoV-2 и подтвердили его эффективность против каждого из них, включая самый высокоинфекционный вариант дельта. Результаты исследования опубликованы в журнале Virulence.Тапсигаргин — противоопухолевый и противовирусный препарат широкого спектра, действующее вещество которого получают из зонтичного растения Thapsia gargantea. Ранее было известно, что этот препарат активирует врожденный иммунный ответ против трех основных типов респираторных вирусов человека: "простудных" коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и вируса гриппа А.В феврале 2021-го исследователи из Ноттингемского университета вместе с коллегами из Китайского сельскохозяйственного университета обнаружили, что тапсигаргин эффективен против нового коронавируса SARS-CoV-2. Результаты лабораторных исследований показали, что тапсигаргин предотвращает репликацию вируса в клетках в течение как минимум 48 часов уже после однократного применения.В новом исследовании британские ученые во главе с профессором Чан Кин-Чоу (Kin-Chow Chang) проверили, как этот растительный препарат действует против доминирующего сейчас во многих странах мира варианта дельта. Дельта, по сравнению с вариантами альфа и бета, обладает самой высокой способностью к размножению в клетках, а в популяции — наибольшим коэффициентом распространения.Результаты показали, что тапсигаргин не менее эффективен при лечении всех новых вариантов SARS-CoV-2, включая дельту. Кроме того, по утверждению авторов, он может применяться как комплексный препарат одновременно против нескольких инфекций, таких как грипп, COVID-19 и RSV. В отличие от обычных противовирусных препаратов, которые нацелены на вирусы, он запускает высокоэффективный противовирусный врожденный иммунный ответ широкого спектра действия против трех основных типов респираторных вирусов человека, включая SARS-CoV-2.Причем для достижения результата — полного уничтожения вируса — иногда достаточно очень небольших доз. В предварительных испытаниях на клеточных культурах и животных одна доза тапсигаргина эффективно блокировала все три варианта коронавируса — альфа, бета и дельта — более чем на 95 процентов по сравнению с контрольной группой. Такой же была эффективность и при коинфекции — одновременном заражении двумя или тремя штаммами, когда синергия умножения давала большее количество вирусных частиц, чем при простом сложении нескольких инфекций."Несмотря на то что вариант дельта, несомненно, более заразный, чем предыдущие, и способствует продуцированию других вариантов при сопутствующих инфекциях, мы с радостью отметили, что тапсигаргин столь же эффективен против всех вариантов одновременно", — приводятся в пресс-релизе Ноттингемского университета слова профессора Чана.Авторы надеются, что тапсигаргин будет активно использоваться в качестве постконтактного профилактического и активного терапевтического средства при COVID-19. Безопасность препарата проверена в клинических испытаниях.

https://ria.ru/20211118/delta-1759588319.html

https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755586335.html

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великобритания, здоровье, биология, коронавирус covid-19