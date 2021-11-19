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RT завоевал девять наград Promax Global Excellence Awards
RT завоевал девять наград Promax Global Excellence Awards - РИА Новости, 19.11.2021
RT завоевал девять наград Promax Global Excellence Awards
Телеканал RT получил девять наград премии Promax Global Excellence Awards 2021. Четыре золотые медали завоевали проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:17
2021-11-19T18:17
телеканал rt
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Телеканал RT получил девять наград премии Promax Global Excellence Awards 2021. Четыре золотые медали завоевали проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и дипфейк-ролик телеканала с Дональдом Трампом.Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, завоевал золото в номинации "Лучшее использование соцсетей для продвижения программы" и серебро в категории "Лучший серийный контент в соцсетях".Соцмедиапроект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, удостоен золота ("Лучший серийный контент в соцсетях") и серебра ("Лучшее использование соцсетей для продвижения программы").Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" выиграла в категории "Лучшие технические инновации: Цифровые платформы".Дипфейк-ролик RT к выборам американского президента завоевал золото в категории "Самые забавные промо: Более 60 секунд" и серебром в номинации "Новости: Промо освещения выборов".Ролик "Без ума от RT" — обладатель бронзовой награды Promax Global Awards. Авторы представили, что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. На "приеме у специалистов" оказались Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Ролик выполнен с использованием технологии "дипфейк".Промо освещения выборов в США в 2020 году получило бронзу в категории "Новости: Лучшее открывающее промо программы".Promax Global Excellence Awards 2021 — одна из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна. Международная ассоциация Promax — учредитель серии крупнейших и наиболее престижных премий.
https://ria.ru/20211108/nominatsii-1758069538.html
https://ria.ru/20211110/onlayn-proekt-1758392754.html
https://ria.ru/20211013/festival-1754335779.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеканал rt, россия
18:17 19.11.2021
 

RT завоевал девять наград Promax Global Excellence Awards

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала Russia Today
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Телеканал RT получил девять наград премии Promax Global Excellence Awards 2021. Четыре золотые медали завоевали проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и дипфейк-ролик телеканала с Дональдом Трампом.
Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, завоевал золото в номинации "Лучшее использование соцсетей для продвижения программы" и серебро в категории "Лучший серийный контент в соцсетях".
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 15:00
Проекты RT оказались в шорт-листе премии Clio Entertainment в 15 номинациях
Соцмедиапроект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, удостоен золота ("Лучший серийный контент в соцсетях") и серебра ("Лучшее использование соцсетей для продвижения программы").
Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" выиграла в категории "Лучшие технические инновации: Цифровые платформы".
Дипфейк-ролик RT к выборам американского президента завоевал золото в категории "Самые забавные промо: Более 60 секунд" и серебром в номинации "Новости: Промо освещения выборов".
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 13:54
RT запустил онлайн-мастерские дизайна
Ролик "Без ума от RT" — обладатель бронзовой награды Promax Global Awards. Авторы представили, что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. На "приеме у специалистов" оказались Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Ролик выполнен с использованием технологии "дипфейк".
Промо освещения выборов в США в 2020 году получило бронзу в категории "Новости: Лучшее открывающее промо программы".
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 11:22
Проекты RT завоевали десять медалей New York Festivals
Promax Global Excellence Awards 2021 — одна из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна. Международная ассоциация Promax — учредитель серии крупнейших и наиболее престижных премий.
 
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