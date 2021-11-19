https://ria.ru/20211119/premiya-1759869660.html

RT завоевал девять наград Promax Global Excellence Awards

RT завоевал девять наград Promax Global Excellence Awards - РИА Новости, 19.11.2021

RT завоевал девять наград Promax Global Excellence Awards

Телеканал RT получил девять наград премии Promax Global Excellence Awards 2021. Четыре золотые медали завоевали проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T18:17

2021-11-19T18:17

2021-11-19T18:17

телеканал rt

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Телеканал RT получил девять наград премии Promax Global Excellence Awards 2021. Четыре золотые медали завоевали проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и дипфейк-ролик телеканала с Дональдом Трампом.Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, завоевал золото в номинации "Лучшее использование соцсетей для продвижения программы" и серебро в категории "Лучший серийный контент в соцсетях".Соцмедиапроект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, удостоен золота ("Лучший серийный контент в соцсетях") и серебра ("Лучшее использование соцсетей для продвижения программы").Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" выиграла в категории "Лучшие технические инновации: Цифровые платформы".Дипфейк-ролик RT к выборам американского президента завоевал золото в категории "Самые забавные промо: Более 60 секунд" и серебром в номинации "Новости: Промо освещения выборов".Ролик "Без ума от RT" — обладатель бронзовой награды Promax Global Awards. Авторы представили, что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. На "приеме у специалистов" оказались Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Ролик выполнен с использованием технологии "дипфейк".Промо освещения выборов в США в 2020 году получило бронзу в категории "Новости: Лучшее открывающее промо программы".Promax Global Excellence Awards 2021 — одна из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна. Международная ассоциация Promax — учредитель серии крупнейших и наиболее престижных премий.

https://ria.ru/20211108/nominatsii-1758069538.html

https://ria.ru/20211110/onlayn-proekt-1758392754.html

https://ria.ru/20211013/festival-1754335779.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, россия