https://ria.ru/20211119/pozhar-1759752047.html
Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре пострадал мужчина
Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре пострадал мужчина - РИА Новости, 19.11.2021
Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре пострадал мужчина
Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре в двухуровневой квартире певицы на юго-западе Москвы пострадал мужчина, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:30
2021-11-19T10:30
2021-11-19T11:12
происшествия
москва
гочсипб
марина хлебникова
культура
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре в двухуровневой квартире певицы на юго-западе Москвы пострадал мужчина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Пожар площадью 10 квадратных метров произошел в двухуровневой квартире на четвертом этаже дома на улице Ратной. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки после ремонта. Хлебникова находится в ожоговой реанимации НИИ им. Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии."В квартире пожарные обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину", - сказал собеседник агентства, добавив, что личность мужчины устанавливается. Он пояснил, что пострадавший - лежачий пожилого возраста. "Вместе с Хлебниковой его вынесли из горящей квартиры на носилках", - заключил собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ, прибывшие на место ЧП специалисты газодымозащитного звена сначала провели вентиляцию помещения, обеспечив тем самым доступ пожарным к месту возгорания. Всего помощь была оказана пятерым людям.
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происшествия, москва, гочсипб, марина хлебникова
10:30 19.11.2021 (обновлено: 11:12 19.11.2021)
Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре пострадал мужчина
При пожаре в квартире Марины Хлебниковой помимо нее пострадал неизвестный мужчина