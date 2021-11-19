Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211119/pozhar-1759752047.html
Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре пострадал мужчина
Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре пострадал мужчина - РИА Новости, 19.11.2021
Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре пострадал мужчина
Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре в двухуровневой квартире певицы на юго-западе Москвы пострадал мужчина, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:30
2021-11-19T11:12
происшествия
москва
гочсипб
марина хлебникова
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579291834_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_1d93aa6037bd8c3a3167ffeeb21da7ff.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре в двухуровневой квартире певицы на юго-западе Москвы пострадал мужчина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Пожар площадью 10 квадратных метров произошел в двухуровневой квартире на четвертом этаже дома на улице Ратной. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки после ремонта. Хлебникова находится в ожоговой реанимации НИИ им. Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии."В квартире пожарные обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину", - сказал собеседник агентства, добавив, что личность мужчины устанавливается. Он пояснил, что пострадавший - лежачий пожилого возраста. "Вместе с Хлебниковой его вынесли из горящей квартиры на носилках", - заключил собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ, прибывшие на место ЧП специалисты газодымозащитного звена сначала провели вентиляцию помещения, обеспечив тем самым доступ пожарным к месту возгорания. Всего помощь была оказана пятерым людям.
https://ria.ru/20211119/pozhar-1759744143.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579291834_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_d60472f54da228e61d6fcf91224e4036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, гочсипб, марина хлебникова
10:30 19.11.2021 (обновлено: 11:12 19.11.2021)
 
Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре пострадал мужчина

При пожаре в квартире Марины Хлебниковой помимо нее пострадал неизвестный мужчина

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкПевица Марина Хлебникова
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре в двухуровневой квартире певицы на юго-западе Москвы пострадал мужчина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Пожар площадью 10 квадратных метров произошел в двухуровневой квартире на четвертом этаже дома на улице Ратной. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки после ремонта. Хлебникова находится в ожоговой реанимации НИИ им. Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.
"В квартире пожарные обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину", - сказал собеседник агентства, добавив, что личность мужчины устанавливается. Он пояснил, что пострадавший - лежачий пожилого возраста. "Вместе с Хлебниковой его вынесли из горящей квартиры на носилках", - заключил собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ, прибывшие на место ЧП специалисты газодымозащитного звена сначала провели вентиляцию помещения, обеспечив тем самым доступ пожарным к месту возгорания. Всего помощь была оказана пятерым людям.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 09:29
Названа предварительная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой
 
КультураПроисшествияМоскваГОЧСиПБМарина Хлебникова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
Лента новостейМолния
"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих