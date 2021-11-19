https://ria.ru/20211119/pozhar-1759752047.html

Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре пострадал мужчина

Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре пострадал мужчина - РИА Новости, 19.11.2021

Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре пострадал мужчина

Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре в двухуровневой квартире певицы на юго-западе Москвы пострадал мужчина, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:30

2021-11-19T10:30

2021-11-19T11:12

происшествия

москва

гочсипб

марина хлебникова

культура

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вместе с Мариной Хлебниковой при пожаре в двухуровневой квартире певицы на юго-западе Москвы пострадал мужчина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Пожар площадью 10 квадратных метров произошел в двухуровневой квартире на четвертом этаже дома на улице Ратной. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки после ремонта. Хлебникова находится в ожоговой реанимации НИИ им. Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии."В квартире пожарные обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину", - сказал собеседник агентства, добавив, что личность мужчины устанавливается. Он пояснил, что пострадавший - лежачий пожилого возраста. "Вместе с Хлебниковой его вынесли из горящей квартиры на носилках", - заключил собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ, прибывшие на место ЧП специалисты газодымозащитного звена сначала провели вентиляцию помещения, обеспечив тем самым доступ пожарным к месту возгорания. Всего помощь была оказана пятерым людям.

https://ria.ru/20211119/pozhar-1759744143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, гочсипб, марина хлебникова