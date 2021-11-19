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"Европейские идиоты снова прострелили себе ногу"
Болгары раскритиковали немцев из-за помех "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 19.11.2021
"Европейские идиоты снова прострелили себе ногу"
Читатели болгарского издания Dnes.dir резко отреагировали на приостановку Германией процесса сертификации "Северного потока — 2". РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:12
2021-11-19T18:06
экономика
берлин (город)
германия
евросоюз
газпром
дед мороз
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели болгарского издания Dnes.dir резко отреагировали на приостановку Германией процесса сертификации "Северного потока — 2"."Это только показывает, насколько слабы Германия и ЕС. Кому они вредят? Собственным гражданам, лишь бы только угодить американцам", — отметил пользователь с ником Джонсън."До марта только дополнительная наценка (с биржи!) покроет все затраты "Газпрома" на строительство "Северного потока — 2". Европейские идиоты снова прострелили себе ногу", — подчеркнул уххх."Русских ждет очень счастливый Новый год — Дед Мороз постарался: электроэнергия в России в шесть раз дешевле, чем в Болгарии, бензин — в два раза дешевле, газ — в десять раз… Еще и государство там делает дополнительные выплаты", — посетовал GPU."Путин им прямо сказал: не хотите газа, топите дровами. Но не забывайте, что за дровами надо в Сибирь. Есть и другой вариант, но это им Грета Тунберг объяснит", — написал Петър74."Я в шоке от того, как Германия забивает себе автоголы один за другим… То Третий энергопакет, то лицензия… В то же время спотовые цены только растут. Но похоже, что чиновники ЕС (и немцы не исключение) живут в какой-то другой реальности", — считает Al Kapone."Классные призывы у Урсулы: стисните зубы, мерзните и довольствуйтесь тем, чтобы вас грели солнце и ветер! Так вы спасете природу — вас, возможно, спасти не удастся, ну и ладно, вы не важны! Малоумные руководители!" — подытожили читатели.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Процесс возобновится, когда компания создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, берлин (город), германия, евросоюз, газпром, дед мороз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, грета тунберг, россия
16:12 19.11.2021 (обновлено: 18:06 19.11.2021)
 
Болгары раскритиковали немцев из-за помех "Северному потоку — 2"

Болгары о приостановке сертификации "Северного потока — 2": лишь бы угодить американцам

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели болгарского издания Dnes.dir резко отреагировали на приостановку Германией процесса сертификации "Северного потока — 2".
"Это только показывает, насколько слабы Германия и ЕС. Кому они вредят? Собственным гражданам, лишь бы только угодить американцам", — отметил пользователь с ником Джонсън.
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"До марта только дополнительная наценка (с биржи!) покроет все затраты "Газпрома" на строительство "Северного потока — 2". Европейские идиоты снова прострелили себе ногу", — подчеркнул уххх.
"Русских ждет очень счастливый Новый год — Дед Мороз постарался: электроэнергия в России в шесть раз дешевле, чем в Болгарии, бензин — в два раза дешевле, газ — в десять раз… Еще и государство там делает дополнительные выплаты", — посетовал GPU.
"Путин им прямо сказал: не хотите газа, топите дровами. Но не забывайте, что за дровами надо в Сибирь. Есть и другой вариант, но это им Грета Тунберг объяснит", — написал Петър74.
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"Я в шоке от того, как Германия забивает себе автоголы один за другим… То Третий энергопакет, то лицензия… В то же время спотовые цены только растут. Но похоже, что чиновники ЕС (и немцы не исключение) живут в какой-то другой реальности", — считает Al Kapone.
"Классные призывы у Урсулы: стисните зубы, мерзните и довольствуйтесь тем, чтобы вас грели солнце и ветер! Так вы спасете природу — вас, возможно, спасти не удастся, ну и ладно, вы не важны! Малоумные руководители!" — подытожили читатели.
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Процесс возобновится, когда компания создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЭкономикаБерлин (город)ГерманияЕвросоюзГазпромДед МорозСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGГрета ТунбергРоссия
 
 
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