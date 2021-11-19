США захотели уничтожить "Северный поток — 2" и Украину одним ударом

04:06 19.11.2021 (обновлено: 11:50 19.11.2021)
В США придумали "гарантированный" способ уничтожить "Северный поток — 2"
Обозреватель Bloomberg: война России с Украиной положит конец "Северному потоку — 2"
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Газопроводу "Северный поток — 2" грозит "гарантированное уничтожение" в случае полномасштабного вторжения России на Украину, написал в статье для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский.
По его мнению, это приведет к подрыву "кропотливо выстроенных отношений" с Западом.
"Северный поток — 2, безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину", — утверждает Бершидский.
Автор публикации предположил, что "менее масштабная операция Москвы" сдвинула бы сроки запуска трубопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон.
"США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом", — считает обозреватель.
Бершидский заключил, что Россия не собирается "развязывать войну", поскольку заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.
Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Как отметил глава государства, Москва никогда не согласится с тем, что выступает стороной конфликта на украинской территории.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.