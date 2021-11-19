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https://ria.ru/20211119/potok-1759733242.html
США захотели уничтожить "Северный поток — 2" и Украину одним ударом
В США придумали "гарантированный" способ уничтожить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 19.11.2021
США захотели уничтожить "Северный поток — 2" и Украину одним ударом
Газопроводу "Северный поток — 2" грозит "гарантированное уничтожение" в случае полномасштабного вторжения России на Украину, написал в статье для Bloomberg... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T04:06
2021-11-19T11:50
в мире
украина
сша
германия
владимир путин
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Газопроводу "Северный поток — 2" грозит "гарантированное уничтожение" в случае полномасштабного вторжения России на Украину, написал в статье для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский.По его мнению, это приведет к подрыву "кропотливо выстроенных отношений" с Западом.Автор публикации предположил, что "менее масштабная операция Москвы" сдвинула бы сроки запуска трубопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон.Бершидский заключил, что Россия не собирается "развязывать войну", поскольку заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Как отметил глава государства, Москва никогда не согласится с тем, что выступает стороной конфликта на украинской территории."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211118/gaz-1759564982.html
https://ria.ru/20211117/potok-1759389897.html
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в мире, украина, сша, германия, владимир путин, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, леонид бершидский
04:06 19.11.2021 (обновлено: 11:50 19.11.2021)
 
В США придумали "гарантированный" способ уничтожить "Северный поток — 2"

Обозреватель Bloomberg: война России с Украиной положит конец "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк"Северный поток — 2"
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Газопроводу "Северный поток — 2" грозит "гарантированное уничтожение" в случае полномасштабного вторжения России на Украину, написал в статье для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский.
По его мнению, это приведет к подрыву "кропотливо выстроенных отношений" с Западом.
"Северный поток — 2, безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину", — утверждает Бершидский.
Автор публикации предположил, что "менее масштабная операция Москвы" сдвинула бы сроки запуска трубопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон.
"США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом", — считает обозреватель.
Бершидский заключил, что Россия не собирается "развязывать войну", поскольку заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
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Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Как отметил глава государства, Москва никогда не согласится с тем, что выступает стороной конфликта на украинской территории.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 08:00
Европа поставила "Северный поток — 2" на паузу — и взвинтила себе цены
 
В миреУкраинаСШАГерманияВладимир ПутинЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияЛеонид Бершидский
 
 
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