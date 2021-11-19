https://ria.ru/20211119/potok-1759733242.html

США захотели уничтожить "Северный поток — 2" и Украину одним ударом

В США придумали "гарантированный" способ уничтожить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 19.11.2021

США захотели уничтожить "Северный поток — 2" и Украину одним ударом

Газопроводу "Северный поток — 2" грозит "гарантированное уничтожение" в случае полномасштабного вторжения России на Украину, написал в статье для Bloomberg... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T04:06

2021-11-19T04:06

2021-11-19T11:50

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владимир путин

евросоюз

балтийское море

северный поток — 2

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Газопроводу "Северный поток — 2" грозит "гарантированное уничтожение" в случае полномасштабного вторжения России на Украину, написал в статье для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский.По его мнению, это приведет к подрыву "кропотливо выстроенных отношений" с Западом.Автор публикации предположил, что "менее масштабная операция Москвы" сдвинула бы сроки запуска трубопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон.Бершидский заключил, что Россия не собирается "развязывать войну", поскольку заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Как отметил глава государства, Москва никогда не согласится с тем, что выступает стороной конфликта на украинской территории."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211118/gaz-1759564982.html

https://ria.ru/20211117/potok-1759389897.html

https://ria.ru/20211118/tseny-1759519102.html

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сша

германия

балтийское море

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