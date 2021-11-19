https://ria.ru/20211119/potok-1759731545.html

В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность

В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность - РИА Новости, 19.11.2021

В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон считает, что есть "очень большие шансы" не допустить запуска "Северного потока — 2" на полную мощность. Об этом он... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T02:20

2021-11-19T02:20

2021-11-19T02:32

экономика

сша

евросоюз

газпром

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

сергей макогон

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КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон считает, что есть "очень большие шансы" не допустить запуска "Северного потока — 2" на полную мощность. Об этом он заявил в эфире канала "1+1"По его словам, в этом году "в три раза уменьшился транзит газа", а Москва "вернулась к законтрактованным объемам".Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211118/sud-1759679885.html

https://ria.ru/20211118/ukraina-1759675776.html

сша

балтийское море

россия

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экономика, сша, евросоюз, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, сергей макогон, россия