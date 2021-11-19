02:20 19.11.2021 (обновлено: 02:32 19.11.2021)
В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон: есть шанс ограничить запуск "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон считает, что есть "очень большие шансы" не допустить запуска "Северного потока — 2" на полную мощность. Об этом он заявил в эфире канала "1+1"
"У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность", — сказал Макогон.
По его словам, в этом году "в три раза уменьшился транзит газа", а Москва "вернулась к законтрактованным объемам".
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.