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В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность - РИА Новости, 19.11.2021
В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон считает, что есть "очень большие шансы" не допустить запуска "Северного потока — 2" на полную мощность. Об этом он... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T02:20
2021-11-19T02:32
экономика
сша
евросоюз
газпром
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
сергей макогон
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КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон считает, что есть "очень большие шансы" не допустить запуска "Северного потока — 2" на полную мощность. Об этом он заявил в эфире канала "1+1"По его словам, в этом году "в три раза уменьшился транзит газа", а Москва "вернулась к законтрактованным объемам".Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211118/sud-1759679885.html
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экономика, сша, евросоюз, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, сергей макогон, россия
02:20 19.11.2021 (обновлено: 02:32 19.11.2021)
 
В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность

Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон: есть шанс ограничить запуск "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон считает, что есть "очень большие шансы" не допустить запуска "Северного потока — 2" на полную мощность. Об этом он заявил в эфире канала "1+1"

"У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность", — сказал Макогон.

По его словам, в этом году "в три раза уменьшился транзит газа", а Москва "вернулась к законтрактованным объемам".
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".
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Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
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ЭкономикаСШАЕвросоюзГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGСергей МакогонРоссия
 
 
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