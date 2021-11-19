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США пока не готовы анонсировать поставки вооружения Украине, заявила Псаки

США пока не готовы анонсировать поставки вооружения Украине, заявила Псаки - РИА Новости, 19.11.2021

США пока не готовы анонсировать поставки вооружения Украине, заявила Псаки

США пока не готовы анонсировать поставки Украине дополнительной военной помощи, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T21:49

2021-11-19T21:49

2021-11-19T21:49

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дмитрий песков

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США пока не готовы анонсировать поставки Украине дополнительной военной помощи, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мне пока нечего анонсировать или предвосхитить в контексте поставок дополнительной помощи (Украине). Мы поставляем Украине различные виды помощи – военного и мирного характера – и оказываем ей сильную поддержку на протяжении многих лет", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Украинская делегация во главе с новым министром обороны страны Алексеем Резниковым в четверг отправилась на неделю с рабочим визитом в США и Канаду. Пентагон ранее сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин провел с Резниковым встречу, в ходе которой подтвердил настрой США на укрепление обороноспособности республики перед лицом внешних угроз.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину

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украина

киев

сша

россия

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