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В Госдуме поддержали поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ
В Госдуме поддержали поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ - РИА Новости, 19.11.2021
В Госдуме поддержали поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ
Предложения президента России Владимира Путина о повышении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда позволят реально бороться с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:02
2021-11-19T14:02
2021-11-19T14:02
экономика
общество
владимир путин
госдума рф
андрей макаров
мрот
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина о повышении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда позволят реально бороться с бедностью, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.На совещании по социальным вопросам в четверг Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей.Бюджетный комитет Госдумы в пятницу поддержал поправки президента РФ к проекту федерального бюджета на 2022-2024 года, обеспечивающие финансами его предложения о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда."Предложение президента взвешенно, просчитано и дает возможность реально бороться с бедностью, реально поддержать тех, кто в этой поддержке больше всего нуждается", - сказал Макаров журналистам по итогам обсуждения поправок.Он указал, что внесение президентом РФ поправок в законопроект о бюджете является уникальным явлением. "Обычно это процедуры, которые связываются с выполнением поручений президента правительством, депутатами, другими субъектами законодательной инициативы. Здесь президент РФ внес поправки сам", - отметил Макаров.
https://ria.ru/20211118/mintrud-1759722059.html
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экономика, общество, владимир путин, госдума рф, андрей макаров, мрот, россия
В Госдуме поддержали поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ
Депутат Макаров: поправки по МРОТ и прожиточному минимуму позволят бороться с бедностью
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Предложения президента России Владимира Путина
о повышении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда позволят реально бороться с бедностью, заявил председатель комитета Госдумы
по бюджету и налогам Андрей Макаров
.
На совещании по социальным вопросам в четверг Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей.
Бюджетный комитет Госдумы в пятницу поддержал поправки президента РФ
к проекту федерального бюджета на 2022-2024 года, обеспечивающие финансами его предложения о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.
"Предложение президента взвешенно, просчитано и дает возможность реально бороться с бедностью, реально поддержать тех, кто в этой поддержке больше всего нуждается", - сказал Макаров журналистам по итогам обсуждения поправок.
Он указал, что внесение президентом РФ поправок в законопроект о бюджете является уникальным явлением. "Обычно это процедуры, которые связываются с выполнением поручений президента правительством, депутатами, другими субъектами законодательной инициативы. Здесь президент РФ внес поправки сам", - отметил Макаров.