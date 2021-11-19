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Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ

Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ - РИА Новости, 19.11.2021

Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ

В нижнюю палату российского парламента поступили поправки о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:26

2021-11-19T12:26

2021-11-19T14:35

владимир путин

госдума рф

экономика

андрей макаров

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В нижнюю палату российского парламента поступили поправки о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.В четверг Владимир Путин предложил в 2022 году увеличить эти показатели на 8,6 процента. Тогда первый вырастет до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890."Сегодня <...> президент России внес соответствующие поправки в Государственную думу. Сразу хочу сказать, это поправки в базовые законы, которые будут рассматривать наши коллеги из социального комитета. Но мы с вами прекрасно понимаем, <...> что поправки в базовые законы должны быть обеспечены финансированием", — сказал Макаров на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.Пока в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы, считает Путин. При этом он напомнил, что в Конституции закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. А это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ, пояснил накануне глава государства.Он поручил своей администрации подготовить необходимые документы и внести их в Госдуму, а депутатов попросил поддержать изменения при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.Сейчас величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения составляет 11 653 рубля, МРОТ — 12 792 рубля в месяц. Но в конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект из бюджетного пакета об увеличении МРОТ с 2022 года до 13 617 рублей в месяц.Президент подчеркнул, что от размера прожиточного минимума зависят многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, "поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано". Эти выплаты, которые также вырастут, получают миллионы граждан, напомнил Путин.Кроме того, он указал, что темпы индексации пенсий должны превышать фактическую инфляцию. Предложения по конкретным параметрам сейчас разрабатывают в администрации президента, в правительстве и Госдуме, власти вернутся к этому вопросу в ближайшее время с учетом макроэкономических показателей, заключил глава государства.Как прогнозирует Банк России, в конце года инфляция будет находиться в диапазоне от 7,4 до 7,9 процента. При этом рост цен на продукты уже достиг двузначных показателей — в октябре, по данным Росстата, он ускорился до 10,89 процента в годовом выражении.

https://ria.ru/20211118/mintrud-1759722059.html

https://ria.ru/20211118/inflyatsiya-1759612049.html

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владимир путин, госдума рф, экономика, андрей макаров, россия