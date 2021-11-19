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Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ
Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ - РИА Новости, 19.11.2021
Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ
В нижнюю палату российского парламента поступили поправки о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:26
2021-11-19T14:35
владимир путин
госдума рф
экономика
андрей макаров
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В нижнюю палату российского парламента поступили поправки о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.В четверг Владимир Путин предложил в 2022 году увеличить эти показатели на 8,6 процента. Тогда первый вырастет до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890."Сегодня &lt;...&gt; президент России внес соответствующие поправки в Государственную думу. Сразу хочу сказать, это поправки в базовые законы, которые будут рассматривать наши коллеги из социального комитета. Но мы с вами прекрасно понимаем, &lt;...&gt; что поправки в базовые законы должны быть обеспечены финансированием", — сказал Макаров на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.Пока в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы, считает Путин. При этом он напомнил, что в Конституции закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. А это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ, пояснил накануне глава государства.Он поручил своей администрации подготовить необходимые документы и внести их в Госдуму, а депутатов попросил поддержать изменения при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.Сейчас величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения составляет 11 653 рубля, МРОТ — 12 792 рубля в месяц. Но в конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект из бюджетного пакета об увеличении МРОТ с 2022 года до 13 617 рублей в месяц.Президент подчеркнул, что от размера прожиточного минимума зависят многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, "поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано". Эти выплаты, которые также вырастут, получают миллионы граждан, напомнил Путин.Кроме того, он указал, что темпы индексации пенсий должны превышать фактическую инфляцию. Предложения по конкретным параметрам сейчас разрабатывают в администрации президента, в правительстве и Госдуме, власти вернутся к этому вопросу в ближайшее время с учетом макроэкономических показателей, заключил глава государства.Как прогнозирует Банк России, в конце года инфляция будет находиться в диапазоне от 7,4 до 7,9 процента. При этом рост цен на продукты уже достиг двузначных показателей — в октябре, по данным Росстата, он ускорился до 10,89 процента в годовом выражении.
https://ria.ru/20211118/mintrud-1759722059.html
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владимир путин, госдума рф, экономика, андрей макаров, россия
12:26 19.11.2021 (обновлено: 14:35 19.11.2021)
 
Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ

Путин внес в Госдуму поправки о повышении величины прожиточного минимума и МРОТ

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В нижнюю палату российского парламента поступили поправки о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
В четверг Владимир Путин предложил в 2022 году увеличить эти показатели на 8,6 процента. Тогда первый вырастет до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890.
"Сегодня <...> президент России внес соответствующие поправки в Государственную думу. Сразу хочу сказать, это поправки в базовые законы, которые будут рассматривать наши коллеги из социального комитета. Но мы с вами прекрасно понимаем, <...> что поправки в базовые законы должны быть обеспечены финансированием", — сказал Макаров на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Пока в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы, считает Путин.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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На повышение прожиточного минимума и МРОТ направят 30 миллиардов рублей
При этом он напомнил, что в Конституции закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. А это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ, пояснил накануне глава государства.
Он поручил своей администрации подготовить необходимые документы и внести их в Госдуму, а депутатов попросил поддержать изменения при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.
Сейчас величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения составляет 11 653 рубля, МРОТ — 12 792 рубля в месяц. Но в конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект из бюджетного пакета об увеличении МРОТ с 2022 года до 13 617 рублей в месяц.
Президент подчеркнул, что от размера прожиточного минимума зависят многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, "поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано". Эти выплаты, которые также вырастут, получают миллионы граждан, напомнил Путин.
Кроме того, он указал, что темпы индексации пенсий должны превышать фактическую инфляцию. Предложения по конкретным параметрам сейчас разрабатывают в администрации президента, в правительстве и Госдуме, власти вернутся к этому вопросу в ближайшее время с учетом макроэкономических показателей, заключил глава государства.
Как прогнозирует Банк России, в конце года инфляция будет находиться в диапазоне от 7,4 до 7,9 процента. При этом рост цен на продукты уже достиг двузначных показателей — в октябре, по данным Росстата, он ускорился до 10,89 процента в годовом выражении.
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Набиуллина сравнила инфляцию в России с ситуацией в США в 70-х годах
 
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