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Минобороны Украины попросило у США помощи в защите страны, сообщили СМИ
Минобороны Украины попросило у США помощи в защите страны, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.11.2021
Минобороны Украины попросило у США помощи в защите страны, сообщили СМИ
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что попросил главу Пентагона Ллойда Остина о дополнительной помощи в защите воздушного пространства и побережья РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T21:21
2021-11-19T22:32
в мире
киев
сша
дмитрий песков
министерство обороны сша
ллойд остин
алексей резников
россия
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что попросил главу Пентагона Ллойда Остина о дополнительной помощи в защите воздушного пространства и побережья страны, передает агентство Блумберг.Украинская делегация во главе с новым министром обороны страны Алексеем Резниковым в четверг отправилась на неделю с рабочим визитом в США и Канаду. Пентагон ранее сообщил, что Остин провел с Резниковым встречу, в ходе которой подтвердил настрой США на укрепление обороноспособности республики перед лицом внешних угроз.По сообщению агентства, глава украинского МО "заявил, что обратился к Пентагону за дополнительной помощью в защите воздушного пространства и побережья страны"."Нам нужно прикрыть наше небо и наше море", - заявил Резников, слова которого приводит Блумберг, после встречи с главой Пентагона.По данным агентства, Резников сообщил, что доволен тем, что Остин пообещал стоять "плечом к плечу" с Украиной в условиях якобы нарастания напряженности на границе с Россией.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.
https://ria.ru/20211119/protivodeystvie-1759901871.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, министерство обороны сша, ллойд остин, алексей резников, россия
21:21 19.11.2021 (обновлено: 22:32 19.11.2021)
 
Минобороны Украины попросило у США помощи в защите страны, сообщили СМИ

Блумберг: глава Минобороны Украины Резников попросил у США помощи в защите страны

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что попросил главу Пентагона Ллойда Остина о дополнительной помощи в защите воздушного пространства и побережья страны, передает агентство Блумберг.
Украинская делегация во главе с новым министром обороны страны Алексеем Резниковым в четверг отправилась на неделю с рабочим визитом в США и Канаду. Пентагон ранее сообщил, что Остин провел с Резниковым встречу, в ходе которой подтвердил настрой США на укрепление обороноспособности республики перед лицом внешних угроз.
Министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
20:58
Глава Минобороны Украины обсудил с Нуланд "противодействие" с Россией
По сообщению агентства, глава украинского МО "заявил, что обратился к Пентагону за дополнительной помощью в защите воздушного пространства и побережья страны".
"Нам нужно прикрыть наше небо и наше море", - заявил Резников, слова которого приводит Блумберг, после встречи с главой Пентагона.
По данным агентства, Резников сообщил, что доволен тем, что Остин пообещал стоять "плечом к плечу" с Украиной в условиях якобы нарастания напряженности на границе с Россией.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 21:31
Поставки вооружения вдохновляют Киев на развитие конфликта, заявил Песков
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинАлексей РезниковРоссия
 
 
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