https://ria.ru/20211119/polnomochiya-1759879169.html

Бывший дипломат прокомментировал передачу полномочий Байдена вице-премьеру

Бывший дипломат прокомментировал передачу полномочий Байдена вице-премьеру - РИА Новости, 19.11.2021

Бывший дипломат прокомментировал передачу полномочий Байдена вице-премьеру

Передача президентом США Джо Байденом своих полномочий на время вице-президенту страны Камале Харрис из-за анестезии - это стандартная процедура, ничего... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T18:44

2021-11-19T18:44

2021-11-19T18:44

в мире

сша

джо байден

сергей орджоникидзе

камала харрис

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Передача президентом США Джо Байденом своих полномочий на время вице-президенту страны Камале Харрис из-за анестезии - это стандартная процедура, ничего страшного в этом нет, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила что Байден в пятницу временно передаст полномочия Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, где ему проведут колоноскопию. Это станет первым случаем с момента прихода администрации Байдена к власти в США, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту."Это стандартная процедура. Ничего удивительного в этом нет. Это не первый раз, когда президент находится в состоянии невозможности исполнения своих обязанностей по причине здоровья. Естественно, он должен передать полномочия. Это нормально, ничего в этом нет страшного. Он же не может в состоянии анестезии действовать", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.Орджоникидзе напомнил, что похожая ситуация была во времена бывшего президента США Рональда Рейгана, когда на него было совершено покушение в 1981 году и он был ранен. Полномочия должны были передать вице-президенту, но тот был за границей, и тогда эту роль на себя взял третий человек, что вызвало скандал, так как противоречило конституции."Я думаю, как только у него анестезия закончится, все обратно вернется. Там помощники обо всем позаботятся. Ей (Харрис – ред.) власти вообще никакой не дают", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211119/bayden-1759691968.html

https://ria.ru/20211109/vybory-1758113985.html

сша

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в мире, сша, джо байден, сергей орджоникидзе, камала харрис