https://ria.ru/20211119/politsiya-1759844917.html

Подмосковный полицейский вымогал у женщины деньги, шантажируя ее сыном

Подмосковный полицейский вымогал у женщины деньги, шантажируя ее сыном - РИА Новости, 19.11.2021

Подмосковный полицейский вымогал у женщины деньги, шантажируя ее сыном

Подмосковный оперуполномоченный задержан по подозрению в вымогательстве миллиона рублей у женщины, угрожая взять ее сына за наркотики, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:29

2021-11-19T16:29

2021-11-19T20:51

происшествия

дмитров

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подмосковный оперуполномоченный задержан по подозрению в вымогательстве миллиона рублей у женщины, угрожая взять ее сына за наркотики, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По предварительной информации, оперуполномоченный с двумя подельниками ночью 15 ноября ворвались в квартиру в Дмитрове к женщине. Они представились сотрудниками МВД и потребовали 1 миллион рублей, запугивая задержанием ее сына за сбыт наркотиков."В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", подозреваемый задержан", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что по данному факту сейчас проводится служебная проверка."Руководством ОМВД назначено проведение служебной проверки, по результатам которой в случае установления вины данного сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что к ответственности также будут привлечены его непосредственные руководители.

https://ria.ru/20211013/politseyskie-1754307049.html

https://ria.ru/20210507/vzyatka-1731412198.html

дмитров

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, дмитров, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия