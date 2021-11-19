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Подмосковный полицейский вымогал у женщины деньги, шантажируя ее сыном
Подмосковный полицейский вымогал у женщины деньги, шантажируя ее сыном - РИА Новости, 19.11.2021
Подмосковный полицейский вымогал у женщины деньги, шантажируя ее сыном
Подмосковный оперуполномоченный задержан по подозрению в вымогательстве миллиона рублей у женщины, угрожая взять ее сына за наркотики, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:29
2021-11-19T20:51
происшествия
дмитров
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подмосковный оперуполномоченный задержан по подозрению в вымогательстве миллиона рублей у женщины, угрожая взять ее сына за наркотики, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По предварительной информации, оперуполномоченный с двумя подельниками ночью 15 ноября ворвались в квартиру в Дмитрове к женщине. Они представились сотрудниками МВД и потребовали 1 миллион рублей, запугивая задержанием ее сына за сбыт наркотиков."В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", подозреваемый задержан", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что по данному факту сейчас проводится служебная проверка."Руководством ОМВД назначено проведение служебной проверки, по результатам которой в случае установления вины данного сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что к ответственности также будут привлечены его непосредственные руководители.
https://ria.ru/20211013/politseyskie-1754307049.html
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дмитров
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, дмитров, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
16:29 19.11.2021 (обновлено: 20:51 19.11.2021)
 
Подмосковный полицейский вымогал у женщины деньги, шантажируя ее сыном

Подмосковный полицейский вымогал у женщины деньги, угрожая задержать ее сына за наркотики

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подмосковный оперуполномоченный задержан по подозрению в вымогательстве миллиона рублей у женщины, угрожая взять ее сына за наркотики, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, оперуполномоченный с двумя подельниками ночью 15 ноября ворвались в квартиру в Дмитрове к женщине. Они представились сотрудниками МВД и потребовали 1 миллион рублей, запугивая задержанием ее сына за сбыт наркотиков.
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"В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", подозреваемый задержан", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что по данному факту сейчас проводится служебная проверка.
"Руководством ОМВД назначено проведение служебной проверки, по результатам которой в случае установления вины данного сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что к ответственности также будут привлечены его непосредственные руководители.
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ПроисшествияДмитровМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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