https://ria.ru/20211119/pogoda-1759738552.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 19.11.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода, мокрый снег и дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T08:23

2021-11-19T08:23

2021-11-19T16:46

москва

центр "фобос"

погода

александр синенков

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег и дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Мы ожидаем небольшие осадки, речь идет об одном-двух миллиметрах — не более. Температура максимальная плюс один-три градуса в столице, от минус четырех до плюс четырех — по области. Ветер юго-западный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 736 миллиметров ртутного столба", — рассказал Синенков.

https://ria.ru/20211118/shtraf-1759712841.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, центр "фобос", погода, александр синенков