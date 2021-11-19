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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 19.11.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, мокрый снег и дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:23
2021-11-19T08:23
2021-11-19T16:46
москва
центр "фобос"
погода
александр синенков
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег и дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Мы ожидаем небольшие осадки, речь идет об одном-двух миллиметрах — не более. Температура максимальная плюс один-три градуса в столице, от минус четырех до плюс четырех — по области. Ветер юго-западный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 736 миллиметров ртутного столба", — рассказал Синенков.
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москва, центр "фобос", погода, александр синенков
08:23 19.11.2021 (обновлено: 16:46 19.11.2021)
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в пятницу в Москве ожидается снег с дождем