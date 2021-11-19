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Из Гуйчжоу в Москву отправили первый грузовой поезд в рамках грузоперевозок
Из Гуйчжоу в Москву отправили первый грузовой поезд в рамках грузоперевозок - РИА Новости, 19.11.2021
Из Гуйчжоу в Москву отправили первый грузовой поезд в рамках грузоперевозок
В четверг из г. Гуйян (административный центр провинции Гуйчжоу, Юго-Западный Китай) в Москву отправился первый грузовой поезд прямого сообщения в рамках... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:13
2021-11-19T14:13
2021-11-19T14:13
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МОСКВА, 19 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В четверг из г. Гуйян (административный центр провинции Гуйчжоу, Юго-Западный Китай) в Москву отправился первый грузовой поезд прямого сообщения в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа.Ожидается, что поезд, груженый такими товарами, как электронные приборы, керамические изделия и др., прибудет в Москву через 15 дней, сообщили в Управлении коммерции провинции Гуйчжоу.Поезд покинет территорию Китая через КПП Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) на китайско-российской границе.Ожидается, что по новому маршруту время транспортировки сократится до 15 дней с 53 дней по морю.Ранее товары из провинции Гуйчжоу в страны Европы и Центральной Азии доставляли грузовые поезда Китай-Европа, которые отправлялись из таких китайских городов, как Чунцин, Чэнду и Сиань.В будущем в провинции также планируют запустить грузовые поезда Китай-Европа, которые будут доставлять товары в Польшу и Германию.
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