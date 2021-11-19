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Жительницу Воронежа оштрафовали за побег из ковидного госпиталя в Москву
Жительницу Воронежа оштрафовали за побег из ковидного госпиталя в Москву - РИА Новости, 19.11.2021
Жительницу Воронежа оштрафовали за побег из ковидного госпиталя в Москву
Жительница Воронежской области отделалась в суде штрафом после того, как, заболев коронавирусной инфекцией в Астрахани, она сбежала из местной больницы,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:16
2021-11-19T17:16
2021-11-19T17:27
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ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Жительница Воронежской области отделалась в суде штрафом после того, как, заболев коронавирусной инфекцией в Астрахани, она сбежала из местной больницы, долетела до Москвы на самолете, а затем доехала до дома под Воронежем на такси и была снова госпитализирована, сообщает в пятницу Семилукский районный суд Воронежской области.В конце июля 60-летняя жительница Семилукского района путешествовала на корабле с дочерью по Волге. "Находясь в Астрахани, она (пожилая женщина) заболела, у нее поднялась температура и ее госпитализировали в Астраханскую инфекционную больницу, где ей поставили диагноз: новая короновирусная инфекция (COVID-19) ПЦР (+). Ночью она самовольно покинула лечебное учреждение и отправилась домой. С Астрахани до Москвы она летела на самолете, а с Москвы добиралась до самого дома на такси", - говорится в сообщении.По возвращении домой женщине сразу стало плохо, и ее госпитализировали. В отношении путешественницы было возбуждено дело по статье КоАП "несоблюдение обязательного режима изоляции с момента заболевания новой короновирусной инфекции, предоставляющее опасность для окружающих". "Суд назначил К. наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210214/bolnitsa-1597430899.html
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происшествия, астраханская область, воронежская область, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:16 19.11.2021 (обновлено: 17:27 19.11.2021)
Жительницу Воронежа оштрафовали за побег из ковидного госпиталя в Москву
Жительницу Воронежа оштрафовали в суде за побег из ковидного госпиталя домой через Москву