Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211119/plazma-1759796592.html
Физики зафиксировали самое экстремальное состояние материи
Физики зафиксировали самое экстремальное состояние материи - РИА Новости, 19.11.2021
Физики зафиксировали самое экстремальное состояние материи
Американские физики впервые получили лазерную плазму с высокой плотностью энергии, подобную той, что присутствует в звездах и ядерных взрывах, и измерили ее... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:21
2021-11-19T13:21
наука
сша
принстонский университет
космос - риа наука
физика
плазма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759792390_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4734a1655c05c0c7592cc8eaf68ad68c.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американские физики впервые получили лазерную плазму с высокой плотностью энергии, подобную той, что присутствует в звездах и ядерных взрывах, и измерили ее параметры. Она оказалась в миллиард раз плотнее, чем плазма, питающая термоядерные реакции в токамаках. На сегодняшний день это самое экстремальное состояние материи, полученное на Земле. Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters.Плазма составляет 99 процентов видимой Вселенной и состоит из свободно плавающих электронов и атомных ядер или ионов. Плазма с высокой плотностью энергии (HED) — это состояние материи в недрах звезд, где происходят реакции, подобные ядерным взрывам. В отличие от газообразной плазмы в токомаках — установках магнитного термоядерного синтеза — эта плазма настолько плотная, что по своим свойствам приближается к твердому телу."В HED-плазме все работает по-другому, — приводятся в пресс-релизе Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) Министерства энергетики США слова первого автора статьи Брайана Крауса (Brian Kraus) из департамента астрофизических наук Принстонского университета. — Важно понять, как физика работает при таких высоких плотностях, но до сих пор эти параметры трудно было измерить".Исследователи из Принстонской лаборатории вместе с коллегами из других лабораторий и университетов США разработали новый метод измерения параметры HED-плазмы. Сначала они генерировали плазму, воздействуя лазером сверхвысокой интенсивности на тонкие полоски титановой фольги, а затем, используя современные компьютеры, обработали спектральные данные высокого разрешения, которые рентгеновский анализатор захватил из плазмы, вспыхнувшей всего на триллионную долю секунды."Это позволило нам измерить как плотность плазмы, так и температуру ионов, чего раньше никогда не делали", — объясняет Краус.Исследование выявило ключевые аспекты HED-плазмы, которые ранее не были известны. Например, анализ показал, что температуры ионов и электронов не эквивалентны, как предполагали, а ионы значительно холоднее."Отсюда мы сделали вывод, что электроны и ионы в такой плазме не находятся в равновесии. Подобная ситуация наблюдается в плазме вблизи плотности твердого тела впервые", — отмечает еще один участник исследования Филип Эфтимион (Philip Efthimion).В настоящее время ученые настраивают новую камеру в Университете штата Колорадо, с помощью которой они хотят сфотографировать эволюцию лазерной HED-плазмы."На этот раз мы проводим эксперименты с новой камерой, которая может фиксировать время, — говорит Краус. — Очень сложно снять фильм о событии, которое происходит за триллионные доли секунды, поэтому необходимы эксперименты, чтобы настроить камеру и посмотреть, что мы можем узнать".Также авторы разрабатывают программные коды, которые позволят создать цифровую модель HED-плазмы.
https://ria.ru/20211026/kollayder-1756184450.html
https://ria.ru/20210730/fotony-1743632531.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759792390_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_839363662c0eb1799d16407dac0293f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, принстонский университет, космос - риа наука, физика, плазма
13:21 19.11.2021
 

Физики зафиксировали самое экстремальное состояние материи

© Elle Starkman/PPPL Office of Communications; collage by Kiran SudrasananВедущий автор Брайан Краус с результатами исследования
Ведущий автор Брайан Краус с результатами исследования
© Elle Starkman/PPPL Office of Communications; collage by Kiran Sudrasanan
Ведущий автор Брайан Краус с результатами исследования
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американские физики впервые получили лазерную плазму с высокой плотностью энергии, подобную той, что присутствует в звездах и ядерных взрывах, и измерили ее параметры. Она оказалась в миллиард раз плотнее, чем плазма, питающая термоядерные реакции в токамаках. На сегодняшний день это самое экстремальное состояние материи, полученное на Земле. Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters.
Плазма составляет 99 процентов видимой Вселенной и состоит из свободно плавающих электронов и атомных ядер или ионов. Плазма с высокой плотностью энергии (HED) — это состояние материи в недрах звезд, где происходят реакции, подобные ядерным взрывам. В отличие от газообразной плазмы в токомаках — установках магнитного термоядерного синтеза — эта плазма настолько плотная, что по своим свойствам приближается к твердому телу.
"В HED-плазме все работает по-другому, — приводятся в пресс-релизе Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) Министерства энергетики США слова первого автора статьи Брайана Крауса (Brian Kraus) из департамента астрофизических наук Принстонского университета. — Важно понять, как физика работает при таких высоких плотностях, но до сих пор эти параметры трудно было измерить".
Исследователи из Принстонской лаборатории вместе с коллегами из других лабораторий и университетов США разработали новый метод измерения параметры HED-плазмы. Сначала они генерировали плазму, воздействуя лазером сверхвысокой интенсивности на тонкие полоски титановой фольги, а затем, используя современные компьютеры, обработали спектральные данные высокого разрешения, которые рентгеновский анализатор захватил из плазмы, вспыхнувшей всего на триллионную долю секунды.
Коллайдер - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 08:00Наука
"Перевернет современную физику". Что увидели на Большом адронном коллайдере
"Это позволило нам измерить как плотность плазмы, так и температуру ионов, чего раньше никогда не делали", — объясняет Краус.
Исследование выявило ключевые аспекты HED-плазмы, которые ранее не были известны. Например, анализ показал, что температуры ионов и электронов не эквивалентны, как предполагали, а ионы значительно холоднее.
"Отсюда мы сделали вывод, что электроны и ионы в такой плазме не находятся в равновесии. Подобная ситуация наблюдается в плазме вблизи плотности твердого тела впервые", — отмечает еще один участник исследования Филип Эфтимион (Philip Efthimion).
В настоящее время ученые настраивают новую камеру в Университете штата Колорадо, с помощью которой они хотят сфотографировать эволюцию лазерной HED-плазмы.
"На этот раз мы проводим эксперименты с новой камерой, которая может фиксировать время, — говорит Краус. — Очень сложно снять фильм о событии, которое происходит за триллионные доли секунды, поэтому необходимы эксперименты, чтобы настроить камеру и посмотреть, что мы можем узнать".
Также авторы разрабатывают программные коды, которые позволят создать цифровую модель HED-плазмы.
Детектор STAR на коллайдере релятивистских тяжелых ионов RHIC, с помощью которого ученые предоставили доказательства двух физических явлений, предсказанных более 80 лет назад - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 14:56Наука
Физики впервые получили материю из чистой энергии
 
НаукаСШАПринстонский университетКосмос - РИА НаукаФизикаплазма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
Лента новостейМолния
"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих