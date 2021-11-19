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Вся страна затаила дыхание. Стал известен диагноз госпитализированной звезды 90-х
Стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой после пожара - РИА Новости, 19.11.2021
Вся страна затаила дыхание. Стал известен диагноз госпитализированной звезды 90-х
Певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии после пожара в Москве, сообщает "360" со ссылкой на источник. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T05:15
2021-11-19T05:15
2021-11-19T05:15
культура
происшествия
москва
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
россия
марина хлебникова
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии после пожара в Москве, сообщает "360" со ссылкой на источник.Собеседник телеканала уточнил, что артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что Марина Хлебникова пострадала при пожаре в квартире на четвертом этаже в доме на улице Ратной, ее передали медикам для осмотра. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Из квартиры спасли пять человек. Спасатели ликвидировали пожар в 22.51.Собеседники агентства уточнили, что, по предварительной версии, Хлебникову доставили в больницу из-за отравления продуктами горения.
https://ria.ru/20211110/dtp-1758457285.html
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происшествия, москва, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, россия, марина хлебникова
Стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой после пожара
Канал "360": певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии после пожара в Москве