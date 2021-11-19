https://ria.ru/20211119/pevitsa-1759734281.html

Вся страна затаила дыхание. Стал известен диагноз госпитализированной звезды 90-х

Стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой после пожара - РИА Новости, 19.11.2021

Вся страна затаила дыхание. Стал известен диагноз госпитализированной звезды 90-х

Певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии после пожара в Москве, сообщает "360" со ссылкой на источник. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T05:15

2021-11-19T05:15

2021-11-19T05:15

культура

происшествия

москва

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

россия

марина хлебникова

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии после пожара в Москве, сообщает "360" со ссылкой на источник.Собеседник телеканала уточнил, что артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что Марина Хлебникова пострадала при пожаре в квартире на четвертом этаже в доме на улице Ратной, ее передали медикам для осмотра. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Из квартиры спасли пять человек. Спасатели ликвидировали пожар в 22.51.Собеседники агентства уточнили, что, по предварительной версии, Хлебникову доставили в больницу из-за отравления продуктами горения.

https://ria.ru/20211110/dtp-1758457285.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, россия, марина хлебникова