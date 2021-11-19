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https://ria.ru/20211119/paulyus-1759727193.html
Минобороны раскрыло, как фельдмаршал Паулюс оценивал Красную Армию
Минобороны раскрыло, как фельдмаршал Паулюс оценивал Красную Армию - РИА Новости, 19.11.2021
Минобороны раскрыло, как фельдмаршал Паулюс оценивал Красную Армию
Министерство обороны РФ опубликовало документальные свидетельства о том, как немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс, оказавшийся в советском плену после разгрома... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T00:22
2021-11-19T00:30
общество
ссср
москва
сталинград
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало документальные свидетельства о том, как немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс, оказавшийся в советском плену после разгрома гитлеровцев под Сталинградом в 1943 году, в беседах с другими пленными генералами вермахта высоко оценивал военное искусство Красной Армии, а также быт – русскую кухню и баню.В ознаменование 79-й годовщины со дня начала проведенной советскими войсками сталинградской стратегической наступательной операции "Уран" Минобороны открыло новый мультимедийный историко-познавательный раздел "Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны". В нем представлены архивные документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны России.Среди опубликованных сейчас материалов - копия дневника оперуполномоченного Контрразведывательного отдела Особого отдела НКВД Донского фронта старшего лейтенанта госбезопасности Евгения Тарабрина. Советский офицер, не показывая своего знания иностранных языков, находился среди пленных генералов 6-й армии вермахта во главе с Паулюсом и вел за ними наблюдение. Дневник Тарабрина представляет собой живые зарисовки быта военнопленных, их разговоров и размышлений вслух о ходе войны. В нем также давалось описание внешности пленных и их психологические портреты.Тарабрин находился рядом с Паулюсом и генералами из его штаба со дня их пленения в Сталинграде 31 января 1943 и до 5 февраля того же года. Как записал Тарабрин в дневнике, в одной из своих бесед с немецкими генералами Паулюс отметил действия советских войск под Сталинградом такими словами: "Да, все это войдет в военную историю как блестящий пример оперативного искусства противника".Паулюс в одном из разговоров с членами своего бывшего штаба высоко оценил представителя советской Ставки Верховного Главнокомандования, маршала артиллерии Николая Воронова, с которым беседовал. "Маршал оставляет прекрасное впечатление. Культурный, образованный человек. Прекрасно знает обстановку… Он интересовался 29-м полком, из которого никто не попал в плен. Запоминает даже такие мелочи", - признавался Паулюс.Обсуждали генералы и бытовые вопросы. В первый же вечер после плена им подали ужин, который те высоко оценили. "А ужин был вовсе неплох" - так, по воспоминаниям Тарабрина, сказал Паулюс. "В России вообще неплохо готовят", - ответил бывший начальник штаба армии Паулюса генерал-лейтенант Артур Шмидт. На следующее утро генералы обсуждали и состоявшийся днем ранее обед у командующего советской 64-й армией Михаила Шумилова. "Вы обратили внимание, какая была изумительная водка?" - сказал Паулюс бывшим подчиненным.Спустя несколько часов за обедом пленные "беспрерывно хвалили каждое подаваемое блюдо", отметил Тарабрин. По его словам, "особенно усердствовал" адъютант Паулюса полковник Вильгельм Адам, который ел больше всех. "Паулюс оставил половину и отдал ординарцу", - записал Тарабрин. А на ужин среди других блюд было кофейное печенье. Тарабрин привел такой диалог по этому поводу: "Шмидт: "Хорошее печенье. Наверное, французское?". Адам: "Очень хорошее, по-моему, голландское". Надевают очки, внимательно рассматривают печенье. Адам удивленно: "Смотрите, русское".Понравилась пленным и русская баня. Однажды генералам предложили попариться. "Паулюс и Адам с радостью соглашаются. Шмидт (он боится простудиться), после некоторого колебания, также. Решающее воздействие оказало заявление Паулюса, что русские бани – очень хорошие и в них всегда тепло", - написал Тарабрин. "Примерно через полтора часа все они возвратились. Впечатление прекрасное. Обмениваются оживленными мнениями о качествах и преимуществах русской бани перед другими", - добавил в дневнике контрразведчик.Девятнадцатого ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подготовки войска Юго-Западного и Донского фронтов в рамках стратегической операции "Уран" приступили к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. Уже к 23 ноября оперативное окружение завершилось, а 2 февраля 1943 года окруженная группировка противника численностью более 300 тысяч человек была полностью разгромлена. В плен были взяты более 90 тысяч солдат и офицеров вермахта. В результате гитлеровская армия была отброшена от Волги и Дона на сотни километров.Общие потери гитлеровцев были огромными: около 1,5 миллионов человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Ввиду этого впервые за годы Второй мировой войны в Германии объявляли национальный траур. Внешнеполитические позиции нацистов были поколеблены: именно благодаря краху вермахта на Волге Япония окончательно отказалась от планов войны с СССР, а Турция, несмотря на воздействие со стороны Германии, сохранила нейтралитет. Триумф Красной Армии и советского военного оперативного искусства под Сталинградом положил начало коренному перелому не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне в целом.
https://ria.ru/20211119/paulyus-1759727015.html
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общество, ссср, москва, сталинград, великая отечественная война (1941-1945)
00:22 19.11.2021 (обновлено: 00:30 19.11.2021)
 
Минобороны раскрыло, как фельдмаршал Паулюс оценивал Красную Армию

Минобороны раскрыло документ о том, как фельдмаршал Паулюс высоко оценивал Красную Армию

© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкСоветские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Михаил Озерский
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало документальные свидетельства о том, как немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс, оказавшийся в советском плену после разгрома гитлеровцев под Сталинградом в 1943 году, в беседах с другими пленными генералами вермахта высоко оценивал военное искусство Красной Армии, а также быт – русскую кухню и баню.
В ознаменование 79-й годовщины со дня начала проведенной советскими войсками сталинградской стратегической наступательной операции "Уран" Минобороны открыло новый мультимедийный историко-познавательный раздел "Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны". В нем представлены архивные документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны России.
Среди опубликованных сейчас материалов - копия дневника оперуполномоченного Контрразведывательного отдела Особого отдела НКВД Донского фронта старшего лейтенанта госбезопасности Евгения Тарабрина. Советский офицер, не показывая своего знания иностранных языков, находился среди пленных генералов 6-й армии вермахта во главе с Паулюсом и вел за ними наблюдение. Дневник Тарабрина представляет собой живые зарисовки быта военнопленных, их разговоров и размышлений вслух о ходе войны. В нем также давалось описание внешности пленных и их психологические портреты.
Тарабрин находился рядом с Паулюсом и генералами из его штаба со дня их пленения в Сталинграде 31 января 1943 и до 5 февраля того же года. Как записал Тарабрин в дневнике, в одной из своих бесед с немецкими генералами Паулюс отметил действия советских войск под Сталинградом такими словами: "Да, все это войдет в военную историю как блестящий пример оперативного искусства противника".
Командующий 6-й немецкой армией фельдмаршал Фридрих Паулюс, взятый в плен советскими войсками, на пути в штаб 64-й армии - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
00:18
МО раскрыло документ о пленении фельдмаршала Паулюса в 1943 году
Паулюс в одном из разговоров с членами своего бывшего штаба высоко оценил представителя советской Ставки Верховного Главнокомандования, маршала артиллерии Николая Воронова, с которым беседовал. "Маршал оставляет прекрасное впечатление. Культурный, образованный человек. Прекрасно знает обстановку… Он интересовался 29-м полком, из которого никто не попал в плен. Запоминает даже такие мелочи", - признавался Паулюс.
Обсуждали генералы и бытовые вопросы. В первый же вечер после плена им подали ужин, который те высоко оценили. "А ужин был вовсе неплох" - так, по воспоминаниям Тарабрина, сказал Паулюс. "В России вообще неплохо готовят", - ответил бывший начальник штаба армии Паулюса генерал-лейтенант Артур Шмидт. На следующее утро генералы обсуждали и состоявшийся днем ранее обед у командующего советской 64-й армией Михаила Шумилова. "Вы обратили внимание, какая была изумительная водка?" - сказал Паулюс бывшим подчиненным.
Спустя несколько часов за обедом пленные "беспрерывно хвалили каждое подаваемое блюдо", отметил Тарабрин. По его словам, "особенно усердствовал" адъютант Паулюса полковник Вильгельм Адам, который ел больше всех. "Паулюс оставил половину и отдал ординарцу", - записал Тарабрин. А на ужин среди других блюд было кофейное печенье. Тарабрин привел такой диалог по этому поводу: "Шмидт: "Хорошее печенье. Наверное, французское?". Адам: "Очень хорошее, по-моему, голландское". Надевают очки, внимательно рассматривают печенье. Адам удивленно: "Смотрите, русское".
Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и члены его штаба, сдавшиеся в плен - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
00:15
Впервые показан полный текст ультиматума 1943 года фельдмаршалу Паулюсу
Понравилась пленным и русская баня. Однажды генералам предложили попариться. "Паулюс и Адам с радостью соглашаются. Шмидт (он боится простудиться), после некоторого колебания, также. Решающее воздействие оказало заявление Паулюса, что русские бани – очень хорошие и в них всегда тепло", - написал Тарабрин. "Примерно через полтора часа все они возвратились. Впечатление прекрасное. Обмениваются оживленными мнениями о качествах и преимуществах русской бани перед другими", - добавил в дневнике контрразведчик.
Девятнадцатого ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подготовки войска Юго-Западного и Донского фронтов в рамках стратегической операции "Уран" приступили к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. Уже к 23 ноября оперативное окружение завершилось, а 2 февраля 1943 года окруженная группировка противника численностью более 300 тысяч человек была полностью разгромлена. В плен были взяты более 90 тысяч солдат и офицеров вермахта. В результате гитлеровская армия была отброшена от Волги и Дона на сотни километров.
Общие потери гитлеровцев были огромными: около 1,5 миллионов человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Ввиду этого впервые за годы Второй мировой войны в Германии объявляли национальный траур. Внешнеполитические позиции нацистов были поколеблены: именно благодаря краху вермахта на Волге Япония окончательно отказалась от планов войны с СССР, а Турция, несмотря на воздействие со стороны Германии, сохранила нейтралитет. Триумф Красной Армии и советского военного оперативного искусства под Сталинградом положил начало коренному перелому не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне в целом.
Советские бойцы ведут бои на московском направлении во время битвы за Москву - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 00:38
Минобороны рассекретило документы о подвиге подольских курсантов
 
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