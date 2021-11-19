https://ria.ru/20211119/parlament-1759868214.html

Белгородская облдума заявила о готовности помогать молодежному парламенту

Белгородская облдума заявила о готовности помогать молодежному парламенту - РИА Новости, 19.11.2021

Белгородская облдума заявила о готовности помогать молодежному парламенту

Белгородская областная дума ждет от молодежного парламента региона инициатив и готова помогать ему по всем направлениям, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:49

2021-11-19T17:49

2021-11-19T18:07

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БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Белгородская областная дума ждет от молодежного парламента региона инициатив и готова помогать ему по всем направлениям, говорится в сообщении заксобрания.Спикер Белгородской областной думы Ольга Павлова приняла участие в заседании молодежного парламента региона. Председатель заксобрания отметила, что ждет от юных парламентариев больше активности."Приходите на наши рабочие заседания, в частности, на парламентский час. Предлагайте свои поправки в действующие законопроекты. При этом важно помнить, что любая поправка должна быть обоснована. Наши юристы могут помочь вам в подборке федеральных и региональных законов по вашим направлениям деятельности. Думаю, их изучение поможет вам в выработке предложений", – призвала Павлова членов молодёжного парламента.Также председатель заксобрания предложила молодым парламентариям разработать форму ведения депутатами социальных сетей. По ее словам, это поможет показать позитивный образ народного избранника."Люди должны видеть объективную картину: кто такой депутат, что он делает, чем занимается", – сказала Павлова.За каждым депутатом теперь закреплен член "молодой" думы. Объединяет их территория деятельности и профессия. Ольга Павлова отметила, что депутаты готовы брать начинающих политиков на свои личные приёмы и другие рабочие мероприятия. Первой встречей в рамках депутатского кураторства в тот же день стало общение представителей молодёжного парламента с председателем комитета облдумы по молодёжной политике и спорту Александром Пашковым и депутатом Тарасом Хтеем. В неформальной обстановке они обсудили перспективы развития молодёжной политики в Белгородской области.Другим направлением обучения членов молодёжного парламента станут лекции, которые начнутся уже 27 ноября. Каждую субботу начинающих парламентариев ждёт рассказ об устройстве федеральной и региональной системы органов власти, секретах ораторского искусства, специфике проектной деятельности, сити-менеджменте и многом другом. Лекции будут дополняться выездами на предприятия региона. Действующие депутаты и здесь готовы выступить перед молодыми коллегами, чтобы поделиться опытом.По итогам конкурса в молодёжный парламент Белгородской области вошли 45 человек. В его составе есть представители "Единой России", ЛДПР, КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, а также члены партий "Новые люди" и "Справедливая Россия – за правду".

https://ria.ru/20211117/belgorod-1759467338.html

https://ria.ru/20211118/kriterii-1759665770.html

https://ria.ru/20211119/belgorod-1759834347.html

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политика, белгородская область, белгородская областная дума, александр пашков, ольга павлова, россия