Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20211119/parlament-1759868214.html
Белгородская облдума заявила о готовности помогать молодежному парламенту
Белгородская облдума заявила о готовности помогать молодежному парламенту - РИА Новости, 19.11.2021
Белгородская облдума заявила о готовности помогать молодежному парламенту
Белгородская областная дума ждет от молодежного парламента региона инициатив и готова помогать ему по всем направлениям, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:49
2021-11-19T18:07
белгородская область
политика
белгородская область
белгородская областная дума
александр пашков
ольга павлова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759872073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0ee852e15736ff127197bb2cad3a8ce.jpg
БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Белгородская областная дума ждет от молодежного парламента региона инициатив и готова помогать ему по всем направлениям, говорится в сообщении заксобрания.Спикер Белгородской областной думы Ольга Павлова приняла участие в заседании молодежного парламента региона. Председатель заксобрания отметила, что ждет от юных парламентариев больше активности."Приходите на наши рабочие заседания, в частности, на парламентский час. Предлагайте свои поправки в действующие законопроекты. При этом важно помнить, что любая поправка должна быть обоснована. Наши юристы могут помочь вам в подборке федеральных и региональных законов по вашим направлениям деятельности. Думаю, их изучение поможет вам в выработке предложений", – призвала Павлова членов молодёжного парламента.Также председатель заксобрания предложила молодым парламентариям разработать форму ведения депутатами социальных сетей. По ее словам, это поможет показать позитивный образ народного избранника."Люди должны видеть объективную картину: кто такой депутат, что он делает, чем занимается", – сказала Павлова.За каждым депутатом теперь закреплен член "молодой" думы. Объединяет их территория деятельности и профессия. Ольга Павлова отметила, что депутаты готовы брать начинающих политиков на свои личные приёмы и другие рабочие мероприятия. Первой встречей в рамках депутатского кураторства в тот же день стало общение представителей молодёжного парламента с председателем комитета облдумы по молодёжной политике и спорту Александром Пашковым и депутатом Тарасом Хтеем. В неформальной обстановке они обсудили перспективы развития молодёжной политики в Белгородской области.Другим направлением обучения членов молодёжного парламента станут лекции, которые начнутся уже 27 ноября. Каждую субботу начинающих парламентариев ждёт рассказ об устройстве федеральной и региональной системы органов власти, секретах ораторского искусства, специфике проектной деятельности, сити-менеджменте и многом другом. Лекции будут дополняться выездами на предприятия региона. Действующие депутаты и здесь готовы выступить перед молодыми коллегами, чтобы поделиться опытом.По итогам конкурса в молодёжный парламент Белгородской области вошли 45 человек. В его составе есть представители "Единой России", ЛДПР, КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, а также члены партий "Новые люди" и "Справедливая Россия – за правду".
https://ria.ru/20211117/belgorod-1759467338.html
https://ria.ru/20211118/kriterii-1759665770.html
https://ria.ru/20211119/belgorod-1759834347.html
https://ria.ru/20211102/finansirovanie-1757334402.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759872073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e039f306438dc1491866afd820383a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, белгородская область, белгородская областная дума, александр пашков, ольга павлова, россия
17:49 19.11.2021 (обновлено: 18:07 19.11.2021)
 
Белгородская облдума заявила о готовности помогать молодежному парламенту

Белгородская облдума заявила о готовности помогать молодежному парламенту и ждет инициатив

© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областной думы Заседание Белгородской облдумы
Заседание Белгородской облдумы
© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областной думы
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Белгородская областная дума ждет от молодежного парламента региона инициатив и готова помогать ему по всем направлениям, говорится в сообщении заксобрания.
Спикер Белгородской областной думы Ольга Павлова приняла участие в заседании молодежного парламента региона. Председатель заксобрания отметила, что ждет от юных парламентариев больше активности.
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 14:43Белгородская область
В Белгородской области отремонтируют более 20 общежитий
"Приходите на наши рабочие заседания, в частности, на парламентский час. Предлагайте свои поправки в действующие законопроекты. При этом важно помнить, что любая поправка должна быть обоснована. Наши юристы могут помочь вам в подборке федеральных и региональных законов по вашим направлениям деятельности. Думаю, их изучение поможет вам в выработке предложений", – призвала Павлова членов молодёжного парламента.
Также председатель заксобрания предложила молодым парламентариям разработать форму ведения депутатами социальных сетей. По ее словам, это поможет показать позитивный образ народного избранника.
Областная дума Белгородской области
18 ноября, 16:37Белгородская область
Белгородская облдума призвала изменить критерии пособий для будущих мам
"Люди должны видеть объективную картину: кто такой депутат, что он делает, чем занимается", – сказала Павлова.
За каждым депутатом теперь закреплен член "молодой" думы. Объединяет их территория деятельности и профессия. Ольга Павлова отметила, что депутаты готовы брать начинающих политиков на свои личные приёмы и другие рабочие мероприятия. Первой встречей в рамках депутатского кураторства в тот же день стало общение представителей молодёжного парламента с председателем комитета облдумы по молодёжной политике и спорту Александром Пашковым и депутатом Тарасом Хтеем. В неформальной обстановке они обсудили перспективы развития молодёжной политики в Белгородской области.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 15:44Белгородская область
Белгородский губернатор рассказал о мерах соцподдержки в регионе
Другим направлением обучения членов молодёжного парламента станут лекции, которые начнутся уже 27 ноября. Каждую субботу начинающих парламентариев ждёт рассказ об устройстве федеральной и региональной системы органов власти, секретах ораторского искусства, специфике проектной деятельности, сити-менеджменте и многом другом. Лекции будут дополняться выездами на предприятия региона. Действующие депутаты и здесь готовы выступить перед молодыми коллегами, чтобы поделиться опытом.
По итогам конкурса в молодёжный парламент Белгородской области вошли 45 человек. В его составе есть представители "Единой России", ЛДПР, КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, а также члены партий "Новые люди" и "Справедливая Россия – за правду".
Белгород - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 11:09Белгородская область
В Белгородской области увеличат финансирование программы соцконтрактов
 
Белгородская областьПолитикаБелгородская областьБелгородская областная ДумаАлександр ПашковОльга ПавловаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
Лента новостейМолния
"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих