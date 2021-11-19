https://ria.ru/20211119/parlament-1759868214.html
Белгородская облдума заявила о готовности помогать молодежному парламенту
Белгородская облдума заявила о готовности помогать молодежному парламенту - РИА Новости, 19.11.2021
Белгородская облдума заявила о готовности помогать молодежному парламенту
Белгородская областная дума ждет от молодежного парламента региона инициатив и готова помогать ему по всем направлениям, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:49
2021-11-19T17:49
2021-11-19T18:07
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политика
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белгородская областная дума
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БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Белгородская областная дума ждет от молодежного парламента региона инициатив и готова помогать ему по всем направлениям, говорится в сообщении заксобрания.Спикер Белгородской областной думы Ольга Павлова приняла участие в заседании молодежного парламента региона. Председатель заксобрания отметила, что ждет от юных парламентариев больше активности."Приходите на наши рабочие заседания, в частности, на парламентский час. Предлагайте свои поправки в действующие законопроекты. При этом важно помнить, что любая поправка должна быть обоснована. Наши юристы могут помочь вам в подборке федеральных и региональных законов по вашим направлениям деятельности. Думаю, их изучение поможет вам в выработке предложений", – призвала Павлова членов молодёжного парламента.Также председатель заксобрания предложила молодым парламентариям разработать форму ведения депутатами социальных сетей. По ее словам, это поможет показать позитивный образ народного избранника."Люди должны видеть объективную картину: кто такой депутат, что он делает, чем занимается", – сказала Павлова.За каждым депутатом теперь закреплен член "молодой" думы. Объединяет их территория деятельности и профессия. Ольга Павлова отметила, что депутаты готовы брать начинающих политиков на свои личные приёмы и другие рабочие мероприятия. Первой встречей в рамках депутатского кураторства в тот же день стало общение представителей молодёжного парламента с председателем комитета облдумы по молодёжной политике и спорту Александром Пашковым и депутатом Тарасом Хтеем. В неформальной обстановке они обсудили перспективы развития молодёжной политики в Белгородской области.Другим направлением обучения членов молодёжного парламента станут лекции, которые начнутся уже 27 ноября. Каждую субботу начинающих парламентариев ждёт рассказ об устройстве федеральной и региональной системы органов власти, секретах ораторского искусства, специфике проектной деятельности, сити-менеджменте и многом другом. Лекции будут дополняться выездами на предприятия региона. Действующие депутаты и здесь готовы выступить перед молодыми коллегами, чтобы поделиться опытом.По итогам конкурса в молодёжный парламент Белгородской области вошли 45 человек. В его составе есть представители "Единой России", ЛДПР, КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, а также члены партий "Новые люди" и "Справедливая Россия – за правду".
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политика, белгородская область, белгородская областная дума, александр пашков, ольга павлова, россия
17:49 19.11.2021 (обновлено: 18:07 19.11.2021)
Белгородская облдума заявила о готовности помогать молодежному парламенту
Белгородская облдума заявила о готовности помогать молодежному парламенту и ждет инициатив
БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Белгородская областная дума
ждет от молодежного парламента региона инициатив и готова помогать ему по всем направлениям, говорится в сообщении заксобрания.
Спикер Белгородской областной думы Ольга Павлова
приняла участие в заседании молодежного парламента региона. Председатель заксобрания отметила, что ждет от юных парламентариев больше активности.
"Приходите на наши рабочие заседания, в частности, на парламентский час. Предлагайте свои поправки в действующие законопроекты. При этом важно помнить, что любая поправка должна быть обоснована. Наши юристы могут помочь вам в подборке федеральных и региональных законов по вашим направлениям деятельности. Думаю, их изучение поможет вам в выработке предложений", – призвала Павлова членов молодёжного парламента.
Также председатель заксобрания предложила молодым парламентариям разработать форму ведения депутатами социальных сетей. По ее словам, это поможет показать позитивный образ народного избранника.
"Люди должны видеть объективную картину: кто такой депутат, что он делает, чем занимается", – сказала Павлова.
За каждым депутатом теперь закреплен член "молодой" думы. Объединяет их территория деятельности и профессия. Ольга Павлова отметила, что депутаты готовы брать начинающих политиков на свои личные приёмы и другие рабочие мероприятия. Первой встречей в рамках депутатского кураторства в тот же день стало общение представителей молодёжного парламента с председателем комитета облдумы по молодёжной политике и спорту Александром Пашковым
и депутатом Тарасом Хтеем. В неформальной обстановке они обсудили перспективы развития молодёжной политики в Белгородской области
.
Другим направлением обучения членов молодёжного парламента станут лекции, которые начнутся уже 27 ноября. Каждую субботу начинающих парламентариев ждёт рассказ об устройстве федеральной и региональной системы органов власти, секретах ораторского искусства, специфике проектной деятельности, сити-менеджменте и многом другом. Лекции будут дополняться выездами на предприятия региона. Действующие депутаты и здесь готовы выступить перед молодыми коллегами, чтобы поделиться опытом.
По итогам конкурса в молодёжный парламент Белгородской области вошли 45 человек. В его составе есть представители "Единой России", ЛДПР, КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, а также члены партий "Новые люди" и "Справедливая Россия – за правду".