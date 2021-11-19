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Межгосударственные отношения России и Узбекистана

Межгосударственные отношения России и Узбекистана - РИА Новости, 19.11.2021

Межгосударственные отношения России и Узбекистана

Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T03:25

2021-11-19T03:25

2021-11-19T03:25

справки

узбекистан

россия

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Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года.Основополагающие межгосударственные документы – Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве (1992), Договор о стратегическом партнерстве (2004) и Договор о союзнических отношениях (2005), в которых зафиксированы приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества.Узбекистан – стратегический партнер и союзник России в Центрально-Азиатском регионе. Российско-узбекистанские отношения характеризуются интенсивным и доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, поступательно развиваются в различных областях.4-5 апреля 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Россию с государственным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем. В ходе визита был подписан пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. В 2017 году лидеры России и Узбекистана также провели краткую встречу на полях международного форума "Один пояс, один путь" в мае Пекине (Китай), затем – в октябре в Сочи.14 июня 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве. lОчередная встреча лидеров России и Узбекистана прошла 9 июня 2018 года "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай).19 октября 2018 года президент России Владимир Путин посетил Узбекистан с государственным визитом. В Ташкенте состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главы двух государств также приняли участие в закрытии первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном и дали старт реализации проекта строительства первой атомной электростанции в Навоийской области Узбекистана.20 декабря 2019 года в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества. 23 июня 2020 года состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Москве в рамках торжественных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 24 июня Шавкат Мирзиеев присутствовал на военном параде в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 2021 году Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев неоднократно общались по телефону, в последний раз – 25 октября. Налажен плотный межправительственный диалог. На его привилегированный характер указывает учреждение Совместной комиссии на уровне глав правительств. Второе заседание комиссии состоялось в июне 2021 года в Москве. Главы правительств России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов в 2021 году дважды проводили двусторонние встречи – в феврале в Алма-Ате (Казахастан) и в апреле – в Казани. Обе встречи прошли в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета.Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств.15-16 января 2020 года Сергей Ларов в статусе исполняющего обязанности министра иностранных дел посетил Узбекистан с официальным визитом. В ходе пребывания в Ташкенте он был принят президентом страны, состоялись переговоры с главой МИД. Сергей Лавров также выступил перед профессорско-преподавательским составом и студентами Ташкентского филиала МГИМО (У) МИД России, открытого 9 декабря 2019 года.10 сентября 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ШОС. Глава МИД Узбекистана посещал Москву с рабочими визитами 21 декабря 2020 года и 2 марта 2021 года. 16 июля 2021 года министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Ташкент, где принял участие в Международной конференции "Центральная Азия – Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В ходе своего рабочего визита в Узбекистан Сергей Лавров был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Поддерживаются межпарламентские связи, а также по линии министерств и ведомств двух стран.Регулярно осуществляются контакты на высшем и высоком уровнях в рамках мероприятий многосторонних структур (СНГ, ШОС). Российская Федерация занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана (в 2020 году доля России составила 15,7%).Высокие темпы роста товарооборота между двумя странами в 2017-2020 годах позволили удвоить его показатели за указанный период. По итогам 2020 года объем взаимной торговли составил 5,9 миллиарда долларов (в 2016 году – 2,7 миллиарда долларов), российский экспорт увеличился на 19,2% по сравнению с 2019 годом (4,7 миллиарда долларов), импорт – на 3,7% (1,2 миллиарда долларов). За январь-сентябрь 2021 года внешнеторговый оборот России и Узбекистана составил 4,5 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 3,3 миллиарда долларов и импорт – 1,2 миллиарда долларов. Основу российского экспорта составляют металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; продукция химической промышленности и минеральные продукты. Импорт представлен текстилем и обувью; продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; продукцией химической промышленности и др. Руководством двух стран поставлена задача увеличения объема двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.Россия является крупнейшим инвестиционным партнером Узбекистана.В Узбекистане активно работают аккредитованные представительства свыше 2100 предприятий с российским участием. Среди них такие крупные, как ПАО "Газпром", "ВымпелКом", "Северсталь", "Силовые машины", "РУСАЛ", "Ростсельмаш", "ВТБ", "Внешэкономбанк". Общий объем накопленных российских инвестиций в экономику Узбекистана оценивается в 10 миллиардов долларов.В настоящее время в республике реализуются более 150 совместных проектов на сумму свыше 14 миллиардов долларов в сферах нефтехимии, горной металлургии, энергетики, здравоохранения и фармацевтики, производства строительных материалов, текстильной продукции, а также переработки плодоовощной продукции.В России действуют свыше 600 предприятий с узбекистанским капиталом."Флагманским" направлением двустороннего сотрудничества является строительство атомной электростанции в Узбекистане – первой в регионе Центральной Азии. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2018 года. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. В конце июня 2019 года АО "Атомстройэкспорт" (входит в состав "Росатома") приступило ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России. Осуществляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства.В августе 2021 года была подписана дорожная карта по созданию логистических коридоров между Узбекистаном и РФ. Она, в частности, предусматривает организацию регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зеленого коридора", обеспечивающего максимальный срок доставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в РФ, не превышающий пяти дней.18 ноября 2021 года Россия и Узбекистан запустили первый "Агроэкспресс". Координирующая роль в развитии двусторонних экономических связей отводится Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан (МПК). Ее очередное заседание состоялось в Москве в октябре 2021 года. Развивается военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.В Ташкенте работает совместное российско-узбекское предприятие "УзРосАвиа", созданное на основании подписанных марте 2007 года межправительственных соглашений. СП предназначено для ремонта и сервисного обслуживания боевых вертолетов марки Ми.В мае 2017 года вступил в силу Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества, которым предусматривается осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, выполнение работ по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, оказание военно-технической помощи, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Команды Вооруженных сил Узбекистана принимают участие в состязаниях Армейских международных игр, узбекистанские эксперты принимают участие в конкурсах в качестве наблюдателей.Россия и Узбекистан активно развивают межрегиональное сотрудничество. Более 75 субъектов РФ поддерживают постоянные и активные торгово-экономические связи с республикой.17 ноября 2021 года прошел II Форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией. По итогам деловых встреч и переговоров, проведенных на полях форума, было подписано около 600 двусторонних соглашений на общую сумму девять миллиардов долларов.Существенное место в комплексе российско-узбекских отношений занимают вопросы трудовой миграции.По официальным данным на конец 2020 года, на заработках в России находились более миллиона мигрантов из Узбекистана.lПо данным ЦБ Узбекистана, объем денежных переводов физических лиц из России в республику в 2020 году снизился на 6,4% по сравнению с 2019 годом и составил 4,344 миллиарда долларов (6,4%).Страны активно сотрудничают в сфере образования, информационного пространства, сохранения в Узбекистане позиций русского языка. В настоящее время в Узбекистане действует уже 15 филиалов российских вузов. В Ташкенте действуют филиалы МГИМО, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. В ближайшее время в Узбекистане откроются филиалы университета дизайна и технологий имени Косыгина и Московского государственного университета геодезии и картографии.В Узбекистане функционирует Российский центр науки и культуры.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, узбекистан, россия