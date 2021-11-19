https://ria.ru/20211119/orfannye-1759845057.html
Эксперт назвала сложности изучения и лечения орфанных заболеваний
Эксперт назвала сложности изучения и лечения орфанных заболеваний - РИА Новости, 19.11.2021
Эксперт назвала сложности изучения и лечения орфанных заболеваний
Орфанные заболевания необходимо исследовать, но из-за их редкости сложно сделать выборку и тем более протестировать разрабатываемый препарат, рассказала... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:29
2021-11-19T16:29
2021-11-19T16:29
редкие заболевания
мария воронцова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Орфанные заболевания необходимо исследовать, но из-за их редкости сложно сделать выборку и тем более протестировать разрабатываемый препарат, рассказала кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.Эксперт уточнила, что дороговизна разработки лекарств как раз и обуславливается тем, что это редкие заболевания.
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редкие заболевания, мария воронцова
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Орфанные заболевания необходимо исследовать, но из-за их редкости сложно сделать выборку и тем более протестировать разрабатываемый препарат, рассказала кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.
"Орфанных заболеваний очень много, и имея возможность наблюдать их развитие у детей, нужно понимать, что есть определенная специфика орфанных заболеваний. Это редкие заболевания, и их сложно распознать. Не всегда врач имеет компетенцию или знания, чтобы распознать это заболевание. Для многих этих заболеваний на сегодняшний день лечения пока нет. Это достаточно сложно, потому что они редкие, а значит сложно набрать выборку, чтобы изучить это заболевание достаточно на каком-то молекулярном уровне, а тем более для того, чтобы протестировать разрабатываемые препараты", - сказала Воронцова на конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", которая проходит 18-19 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Эксперт уточнила, что дороговизна разработки лекарств как раз и обуславливается тем, что это редкие заболевания.