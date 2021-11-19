Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/orden-1759782087.html
Ректору МАРХИ вручили орден Александра Невского
Ректору МАРХИ вручили орден Александра Невского - РИА Новости, 19.11.2021
Ректору МАРХИ вручили орден Александра Невского
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выручил награды за заслуги в День преподавателя высшей школы 27 преподавателям, среди награжденных -... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:19
2021-11-19T12:19
общество
московский архитектурный институт
владимир слепцов
мархи
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155697/37/1556973753_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_351834cf1e83b80bd9685cebcf8dbbd3.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выручил награды за заслуги в День преподавателя высшей школы 27 преподавателям, среди награжденных - ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, получивший орден Александра Невского, передает корреспондент РИА Новости."Хочу поблагодарить преподавателей, поскольку университеты работают, студенты получают знания и с удовольствием учатся, а преподаватели становятся, мне кажется, что укрепляет педагогический состав... все более изобретательными, еще более оригинальными в части и подачи материала, и подачи контента, и в выстраивании отношений со студентами", - сказал Фальков на церемонии вручения.Он отметил, что самое главное для преподавателя - благодарные ученики.За большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу ректор МАРХИ награжден орденом Александра Невского.За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента Российской Федерации награждаются профессор кафедры Российского нового университета Игорь Клименко, заведующий кафедрой Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" Елена Коршунова, научный руководитель Российского нового университета Андрей Крюковский.За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" присвоено профессору кафедры Московского государственного лингвистического университета Галине Бондарчук, профессору кафедры Московского городского педагогического университета Ларисе Денищевой, заведующему кафедрой Российского университета дружбы народов Валентину Козлову, профессору кафедры Московского государственного лингвистического университета Игорю Образцову, профессору кафедры Московского государственного лингвистического университета Дмитрию Пашенцеву, начальнику управления Московского городского педагогического университета Равилю Резакову.За значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд медалью "За вклад в реализацию государственной политики в области образования" награждены директор центра профессиональной навигации и приема Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Мария Баранова, доцент кафедры МИРЭА - Российского технологического университета Юлия Ефимова, начальник учебного отдела Московского архитектурного института (государственной академии) Фёдор Коршаков, заведующий кафедрой МИРЭА - Российского технологического университета Сергей Пасечник, начальник управления информационных технологий Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Валерий Прокудин.Почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено доценту кафедры Российского государственного университета имени Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Марине Бондарчук, доценту кафедры Московского политехнического университета Наталье Волгиной, доценту кафедры Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Маргарите Жидковой, директору Института Российского государственного университета имени Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Владимиру Зотову, профессору кафедры МИРЭА - Российского технологического университета Александру Каплуну, профессору кафедры МИРЭА - Российского технологического университета Галине Кузьмичевой, директору Института РГУ имени Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Татьяне Морозовой.Также звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено доцентам из Московского политехнического университета Дмитрию Некрасову и Ирине Рекус, ведущему документоведу управления МАДИ Любови Семеновой, профессору кафедры МИРЭА - Российского технологического университета Владимиру Слепцову, директору студенческого городка РГУ имени Косыгина Владиславу Хаустову.
https://realty.ria.ru/20210205/markhi-1596121000.html
https://realty.ria.ru/20210521/arkhitektura-1733378123.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155697/37/1556973753_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_53d32c3d07e0192a06fa70b886a16fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московский архитектурный институт, владимир слепцов, мархи, россия
12:19 19.11.2021
 
Ректору МАРХИ вручили орден Александра Невского

Ректору МАРХИ Дмитрию Швидковскому вручили орден Александра Невского

© РИА Новости / О. Носова / Перейти в фотобанкЗдание Московского архитектурного института (Государственной академии) на Рождественке
Здание Московского архитектурного института (Государственной академии) на Рождественке - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / О. Носова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выручил награды за заслуги в День преподавателя высшей школы 27 преподавателям, среди награжденных - ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, получивший орден Александра Невского, передает корреспондент РИА Новости.
"Хочу поблагодарить преподавателей, поскольку университеты работают, студенты получают знания и с удовольствием учатся, а преподаватели становятся, мне кажется, что укрепляет педагогический состав... все более изобретательными, еще более оригинальными в части и подачи материала, и подачи контента, и в выстраивании отношений со студентами", - сказал Фальков на церемонии вручения.
Мужчина едет на электросамокате - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 10:04
В центре Москвы построят два новых корпуса МАРХИ
Он отметил, что самое главное для преподавателя - благодарные ученики.
За большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу ректор МАРХИ награжден орденом Александра Невского.
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента Российской Федерации награждаются профессор кафедры Российского нового университета Игорь Клименко, заведующий кафедрой Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" Елена Коршунова, научный руководитель Российского нового университета Андрей Крюковский.
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" присвоено профессору кафедры Московского государственного лингвистического университета Галине Бондарчук, профессору кафедры Московского городского педагогического университета Ларисе Денищевой, заведующему кафедрой Российского университета дружбы народов Валентину Козлову, профессору кафедры Московского государственного лингвистического университета Игорю Образцову, профессору кафедры Московского государственного лингвистического университета Дмитрию Пашенцеву, начальнику управления Московского городского педагогического университета Равилю Резакову.
За значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд медалью "За вклад в реализацию государственной политики в области образования" награждены директор центра профессиональной навигации и приема Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Мария Баранова, доцент кафедры МИРЭА - Российского технологического университета Юлия Ефимова, начальник учебного отдела Московского архитектурного института (государственной академии) Фёдор Коршаков, заведующий кафедрой МИРЭА - Российского технологического университета Сергей Пасечник, начальник управления информационных технологий Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Валерий Прокудин.
Почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено доценту кафедры Российского государственного университета имени Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Марине Бондарчук, доценту кафедры Московского политехнического университета Наталье Волгиной, доценту кафедры Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Маргарите Жидковой, директору Института Российского государственного университета имени Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Владимиру Зотову, профессору кафедры МИРЭА - Российского технологического университета Александру Каплуну, профессору кафедры МИРЭА - Российского технологического университета Галине Кузьмичевой, директору Института РГУ имени Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Татьяне Морозовой.
Также звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено доцентам из Московского политехнического университета Дмитрию Некрасову и Ирине Рекус, ведущему документоведу управления МАДИ Любови Семеновой, профессору кафедры МИРЭА - Российского технологического университета Владимиру Слепцову, директору студенческого городка РГУ имени Косыгина Владиславу Хаустову.
Выставка Андреа Палладио. Отражение в архитектуре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 18:23
МАРХИ призвал к дискуссии о возможном изменении образования архитекторов
 
ОбществоМосковский архитектурный институтВладимир СлепцовМАРХИРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали главной целью ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
Лента новостейМолния
"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали главной целью ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих