https://ria.ru/20211119/orden-1759782087.html

Ректору МАРХИ вручили орден Александра Невского

Ректору МАРХИ вручили орден Александра Невского - РИА Новости, 19.11.2021

Ректору МАРХИ вручили орден Александра Невского

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выручил награды за заслуги в День преподавателя высшей школы 27 преподавателям, среди награжденных -... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:19

2021-11-19T12:19

2021-11-19T12:19

общество

московский архитектурный институт

владимир слепцов

мархи

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155697/37/1556973753_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_351834cf1e83b80bd9685cebcf8dbbd3.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выручил награды за заслуги в День преподавателя высшей школы 27 преподавателям, среди награжденных - ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, получивший орден Александра Невского, передает корреспондент РИА Новости."Хочу поблагодарить преподавателей, поскольку университеты работают, студенты получают знания и с удовольствием учатся, а преподаватели становятся, мне кажется, что укрепляет педагогический состав... все более изобретательными, еще более оригинальными в части и подачи материала, и подачи контента, и в выстраивании отношений со студентами", - сказал Фальков на церемонии вручения.Он отметил, что самое главное для преподавателя - благодарные ученики.За большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу ректор МАРХИ награжден орденом Александра Невского.За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента Российской Федерации награждаются профессор кафедры Российского нового университета Игорь Клименко, заведующий кафедрой Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" Елена Коршунова, научный руководитель Российского нового университета Андрей Крюковский.За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" присвоено профессору кафедры Московского государственного лингвистического университета Галине Бондарчук, профессору кафедры Московского городского педагогического университета Ларисе Денищевой, заведующему кафедрой Российского университета дружбы народов Валентину Козлову, профессору кафедры Московского государственного лингвистического университета Игорю Образцову, профессору кафедры Московского государственного лингвистического университета Дмитрию Пашенцеву, начальнику управления Московского городского педагогического университета Равилю Резакову.За значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд медалью "За вклад в реализацию государственной политики в области образования" награждены директор центра профессиональной навигации и приема Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Мария Баранова, доцент кафедры МИРЭА - Российского технологического университета Юлия Ефимова, начальник учебного отдела Московского архитектурного института (государственной академии) Фёдор Коршаков, заведующий кафедрой МИРЭА - Российского технологического университета Сергей Пасечник, начальник управления информационных технологий Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Валерий Прокудин.Почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено доценту кафедры Российского государственного университета имени Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Марине Бондарчук, доценту кафедры Московского политехнического университета Наталье Волгиной, доценту кафедры Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Маргарите Жидковой, директору Института Российского государственного университета имени Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Владимиру Зотову, профессору кафедры МИРЭА - Российского технологического университета Александру Каплуну, профессору кафедры МИРЭА - Российского технологического университета Галине Кузьмичевой, директору Института РГУ имени Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Татьяне Морозовой.Также звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено доцентам из Московского политехнического университета Дмитрию Некрасову и Ирине Рекус, ведущему документоведу управления МАДИ Любови Семеновой, профессору кафедры МИРЭА - Российского технологического университета Владимиру Слепцову, директору студенческого городка РГУ имени Косыгина Владиславу Хаустову.

https://realty.ria.ru/20210205/markhi-1596121000.html

https://realty.ria.ru/20210521/arkhitektura-1733378123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московский архитектурный институт, владимир слепцов, мархи, россия