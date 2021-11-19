https://ria.ru/20211119/opasnost-1759729184.html

Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке

Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке - РИА Новости, 19.11.2021

Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке

Долгое хранение питьевой воды в пластиковой бутылке может причинить вред здоровью, предупредил в интервью радио Sputnik генеральный директор Главного... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T02:15

2021-11-19T02:15

2021-11-19T02:15

общество

питание

здоровье

россия

юрий гончар

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Долгое хранение питьевой воды в пластиковой бутылке может причинить вред здоровью, предупредил в интервью радио Sputnik генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.Выпив воду из пластиковой бутылки, многие люди не выбрасывают освободившуюся тару, а продолжают ее использовать. В нее снова заливают напитки и берут с собой, например, в офис. Но пластик не так безвреден, как может показаться.То есть чем дольше вода хранится в пластиковой бутылке, тем больше в ней накапливается вредных для человека органических соединений."За 18 месяцев этот показатель перекрывает все предельно допустимые концентрации", — добавил эксперт.Многие из тех веществ, которые попадают в питьевую воду из пластика, являются канцерогенными, отметил он.Особенно опасно заливать в бутылку нагретую воду или держать емкость на солнце.По его словам, покупая бутилированную воду в магазине, нужно не только проверить дату изготовления, но и убедиться в наличии на этикетке слова "природная"."Если на бутылке нет слова "природная", это уже не вода из скважины. Это может быть просто водопроводная вода, пропущенная через обычный кувшинный фильтр", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20210713/voda-1741011043.html

https://ria.ru/20210802/voda-1743913941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, питание, здоровье, россия, юрий гончар