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Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке - РИА Новости, 19.11.2021
Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
Долгое хранение питьевой воды в пластиковой бутылке может причинить вред здоровью, предупредил в интервью радио Sputnik генеральный директор Главного... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T02:15
2021-11-19T02:15
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Долгое хранение питьевой воды в пластиковой бутылке может причинить вред здоровью, предупредил в интервью радио Sputnik генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.Выпив воду из пластиковой бутылки, многие люди не выбрасывают освободившуюся тару, а продолжают ее использовать. В нее снова заливают напитки и берут с собой, например, в офис. Но пластик не так безвреден, как может показаться.То есть чем дольше вода хранится в пластиковой бутылке, тем больше в ней накапливается вредных для человека органических соединений."За 18 месяцев этот показатель перекрывает все предельно допустимые концентрации", — добавил эксперт.Многие из тех веществ, которые попадают в питьевую воду из пластика, являются канцерогенными, отметил он.Особенно опасно заливать в бутылку нагретую воду или держать емкость на солнце.По его словам, покупая бутилированную воду в магазине, нужно не только проверить дату изготовления, но и убедиться в наличии на этикетке слова "природная"."Если на бутылке нет слова "природная", это уже не вода из скважины. Это может быть просто водопроводная вода, пропущенная через обычный кувшинный фильтр", — заключил эксперт.
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общество, питание, здоровье, россия, юрий гончар
02:15 19.11.2021
 
Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке

Эксперт Гончар: хранить воду в пластиковой бутылке опасно для здоровья из-за углерода

© РИА Новости / Владимир ПесняВода
Вода - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Долгое хранение питьевой воды в пластиковой бутылке может причинить вред здоровью, предупредил в интервью радио Sputnik генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.
Выпив воду из пластиковой бутылки, многие люди не выбрасывают освободившуюся тару, а продолжают ее использовать. В нее снова заливают напитки и берут с собой, например, в офис. Но пластик не так безвреден, как может показаться.
"Мы проводим исследования на содержание в бутилированной воде общего органического углерода — это совокупный показатель наличия органических соединений в воде, которая контактирует с пластиком, — через месяц, через полгода, через год и через 18 месяцев. И видим просто геометрическую прогрессию в увеличении содержания общего органического углерода", — рассказал Гончар.
То есть чем дольше вода хранится в пластиковой бутылке, тем больше в ней накапливается вредных для человека органических соединений.
"За 18 месяцев этот показатель перекрывает все предельно допустимые концентрации", — добавил эксперт.
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Многие из тех веществ, которые попадают в питьевую воду из пластика, являются канцерогенными, отметил он.
Особенно опасно заливать в бутылку нагретую воду или держать емкость на солнце.
"Долгое хранение в бутылке (питьевой воды. — Прим. ред.) опасно для здоровья, особенно в агрессивных условиях: на солнце или если заливать (в пластиковую бутылку. — Прим. ред.) теплую или горячую воду", — уточнил Гончар.
По его словам, покупая бутилированную воду в магазине, нужно не только проверить дату изготовления, но и убедиться в наличии на этикетке слова "природная".
"Если на бутылке нет слова "природная", это уже не вода из скважины. Это может быть просто водопроводная вода, пропущенная через обычный кувшинный фильтр", — заключил эксперт.
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