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В Севастополе ослабили COVID-ограничения для общепита и кинотеатров

В Севастополе ослабили COVID-ограничения для общепита и кинотеатров - РИА Новости, 19.11.2021

В Севастополе ослабили COVID-ограничения для общепита и кинотеатров

Севастополь ослабил COVID-ограничения для общепита и кинотеатров, первым разрешили работать по ночам, вторым увеличили вместимость залов до 70%, сообщил... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T18:15

2021-11-19T18:15

2021-11-19T18:31

распространение коронавируса

севастополь

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Севастополь ослабил COVID-ограничения для общепита и кинотеатров, первым разрешили работать по ночам, вторым увеличили вместимость залов до 70%, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Работа ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания, за исключением работы с 23.00 до 6.00 была возобновлена с 8 ноября. В ночное время общепиту разрешено было обслуживание на вынос, доставка заказов, а также работа предприятий питания транспортной инфраструктуры."Мы снимем режим ночного времени с пятницы следующей недели (26 ноября – ред.). Это как раз позволит убедиться, что положительная динамика сохраняется. Самым важным фактором останется соблюдение режима QR-кодов на допуск в заведения общепита. Контроль за этим режимом будет достаточно серьезным", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба в пятницу.Решение принято в связи со стабилизацией ситуации с распространяем коронавирусной инфекции в городе.Кроме того, оперативный штаб разрешил с понедельника работу в очном режиме организаций дошкольного образования с соблюдением всех санитарных норм, а также увеличить вместимость залов театров и кинотеатров до 70%.Доступ во все общественные места в Севастополе разрешен только при наличии QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, или медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста.

https://ria.ru/20211119/immunitet-1759823990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил развожаев