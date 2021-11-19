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В Севастополе ослабили COVID-ограничения для общепита и кинотеатров
В Севастополе ослабили COVID-ограничения для общепита и кинотеатров - РИА Новости, 19.11.2021
В Севастополе ослабили COVID-ограничения для общепита и кинотеатров
Севастополь ослабил COVID-ограничения для общепита и кинотеатров, первым разрешили работать по ночам, вторым увеличили вместимость залов до 70%, сообщил... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:15
2021-11-19T18:15
2021-11-19T18:31
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Севастополь ослабил COVID-ограничения для общепита и кинотеатров, первым разрешили работать по ночам, вторым увеличили вместимость залов до 70%, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Работа ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания, за исключением работы с 23.00 до 6.00 была возобновлена с 8 ноября. В ночное время общепиту разрешено было обслуживание на вынос, доставка заказов, а также работа предприятий питания транспортной инфраструктуры."Мы снимем режим ночного времени с пятницы следующей недели (26 ноября – ред.). Это как раз позволит убедиться, что положительная динамика сохраняется. Самым важным фактором останется соблюдение режима QR-кодов на допуск в заведения общепита. Контроль за этим режимом будет достаточно серьезным", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба в пятницу.Решение принято в связи со стабилизацией ситуации с распространяем коронавирусной инфекции в городе.Кроме того, оперативный штаб разрешил с понедельника работу в очном режиме организаций дошкольного образования с соблюдением всех санитарных норм, а также увеличить вместимость залов театров и кинотеатров до 70%.Доступ во все общественные места в Севастополе разрешен только при наличии QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, или медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста.
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севастополь, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил развожаев
18:15 19.11.2021 (обновлено: 18:31 19.11.2021)
В Севастополе ослабили COVID-ограничения для общепита и кинотеатров
Власти Севастополя ослабили ограничения из-за COVID-19 по работе общепита и кинотеатров
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Севастополь
ослабил COVID-ограничения для общепита и кинотеатров, первым разрешили работать по ночам, вторым увеличили вместимость залов до 70%, сообщил губернатор города Михаил Развожаев
.
Работа ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания, за исключением работы с 23.00 до 6.00 была возобновлена с 8 ноября. В ночное время общепиту разрешено было обслуживание на вынос, доставка заказов, а также работа предприятий питания транспортной инфраструктуры.
"Мы снимем режим ночного времени с пятницы следующей недели (26 ноября – ред.). Это как раз позволит убедиться, что положительная динамика сохраняется. Самым важным фактором останется соблюдение режима QR-кодов
на допуск в заведения общепита. Контроль за этим режимом будет достаточно серьезным", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба в пятницу.
Решение принято в связи со стабилизацией ситуации с распространяем коронавирусной инфекции в городе.
Кроме того, оперативный штаб разрешил с понедельника работу в очном режиме организаций дошкольного образования с соблюдением всех санитарных норм, а также увеличить вместимость залов театров и кинотеатров до 70%.
Доступ во все общественные места в Севастополе разрешен только при наличии QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, или медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста.