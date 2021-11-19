https://ria.ru/20211119/novosibirsk-1759739902.html

Обвиняемого в мошенничестве новосибирского депутата отправили под арест

Обвиняемого в мошенничестве новосибирского депутата отправили под арест - РИА Новости, 19.11.2021

Обвиняемого в мошенничестве новосибирского депутата отправили под арест

Центральный районный суд Новосибирска в пятницу отправил под домашний арест депутата Заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева, обвиняемого в фиктивном... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T08:41

2021-11-19T08:41

2021-11-19T09:17

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НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу отправил под домашний арест депутата Заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева, обвиняемого в фиктивном трудоустройстве помощницы с ущербом в 400 тысяч рублей, сообщает СУСК по региону.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество)."Фигурант по делу задержан... Ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Центральный районный суд уточнил, что мера пресечения в виде домашнего ареста депутату Поповцеву избрана на месяц и 30 суток, то есть до 16 января 2022 года. Постановление суда пока не вступило в силу.По данным следствия, фигурант, используя служебное положение, фиктивно принял на работу помощника депутата, чтобы полностью забирать себе его зарплату. Женщина, которую он "трудоустроил", возложенные на нее обязанности не исполняла, но получала от Заксобрания зарплату на карту, которую она вместе с паролем передала депутату, уточнили в управлении."В результате неправомерных действий, обвиняемым похищены денежные средства Законодательного Собрания Новосибирской области на сумму более 400 тысяч рублей, что является крупным размером, чем Законодательному Собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб", - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.Глеб Поповцев родился в 1971 году. Работает в Заксобрании Новосибирской области уже второй созыв, входит во фракцию "Единая Россия" и состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Поповцев – директор сельхозпредприятия "Ярковское".

https://ria.ru/20211118/novosibirsk-1759651631.html

https://ria.ru/20211119/deputat-1759733112.html

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, единая россия, россия