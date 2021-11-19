17:49 19.11.2021 (обновлено: 18:12 19.11.2021)
Никарагуа объявило о выходе из Организации американских государств
Никарагуа выйдет из Организации американских государств из-за вмешательства в дела страны
МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Правительство Никарагуа направило в секретариат Организации американских государств письмо, денонсирующее устав этой организации со стороны центральноамериканской страны, с уведомлением о прекращении членства, сообщил глава МИД республики Денис Монкада.
"Сегодня, в пятницу 19 ноября в 8 утра мы направили генеральному секретарю ОАГ письмо, денонсирующее устав Организации американских государств ОАГ. Мы отказываемся от участия в этой организации и прекращаем контакты с ней", - заявил министр в ходе пресс-конференции, которую транслирует Canal 4.
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Среди причин выхода из организации Монкада назвал декларации национального и центральноамериканского парламентов о повторяющемся вмешательстве со стороны ОАГ во внутренние дела страны от 16 ноября, постановления верховного суда страны и Высшего избирательного совета, требующие от президента страны Даниэля Ортеги денонсации устава ОАГ.
В прошедшую пятницу участники 51-й ассамблеи Организации американских государств большинством голосов приняли резолюцию по ситуации в Никарагуа. Документ осуждает прошедшие в Никарагуа выборы, которые "не были свободными, честными и прозрачными и не имели демократической легитимности", а также содержит просьбу к постоянному совету организации проанализировать ситуацию в центральноамериканской стране до конца месяца и принять "соответствующие меры".
Наблюдатели ОАГ не были допущены для работы на "Суверенных выборах 2021" в Никарагуа 7 ноября, где уверенную победу одержали правящий президент Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо. Глава МИД Денис Монкада в интервью РИА Новости объяснял это тем, что ОАГ является инструментом агрессии и вмешательства со стороны США в жизнь стран Латинской Америки.