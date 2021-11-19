https://ria.ru/20211119/nato-1759789242.html

В Кремле заявили о дрейфе военной инфраструктуры НАТО на Восток

В Кремле заявили о дрейфе военной инфраструктуры НАТО на Восток - РИА Новости, 19.11.2021

В Кремле заявили о дрейфе военной инфраструктуры НАТО на Восток

В Кремле видят дрейф военной инфраструктуры НАТО на Восток, провокационные действия и вооружение Украины, и это вынуждает принимать меры, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:47

2021-11-19T12:47

2021-11-19T12:49

в мире

украина

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Кремле видят дрейф военной инфраструктуры НАТО на Восток, провокационные действия и вооружение Украины, и это вынуждает принимать меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент (Владимир) Путин вчера напоминал наше недавнее прошлое, когда РФ обманули. Я говорю простым человеческим языком. России пообещали, что НАТО не будет идти дальше на Восток, и потом обманули, и НАТО пошло дальше на Восток. Сейчас очень похожий сценарий наблюдается, мы видим дрейф военной инфраструктуры НАТО на Восток. Мы видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны НАТОвских государств. И так далее, провокационные действия НАТО. И, конечно, это все вынуждает Россию отвечать и принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

украина

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2021

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в мире, украина, дмитрий песков, нато