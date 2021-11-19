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В России предупредили о росте цен на безалкогольные напитки
В России предупредили о росте цен на безалкогольные напитки - РИА Новости, 19.11.2021
В России предупредили о росте цен на безалкогольные напитки
Проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен, заявил РИА Новости президент Союза... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:09
2021-11-19T12:09
2021-11-19T12:12
экономика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен, заявил РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков.Перегрузка портов Дальнего Востока существенно затруднила бизнес российских пищевых компаний, в частности, c проблемами в поставках из Китая лимонной кислоты столкнулись производители безалкогольных напитков, сообщила в пятницу газета "Коммерсант"."Действительно, в последнее время российская индустрия напитков испытывает проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая", - сказал Новиков."Продолжительные кризисные явления могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен", - добавил он. Лимонная кислота является важной составляющей в производстве безалкогольных напитков, пояснил Новиков, поэтому длительный разрыв логистической цепочки и рост цен на сырье могут негативно повлиять на весь цикл производства.Союз производителей соков, воды и напитков объединяет 55 компаний - производителей соковой продукции, безалкогольных напитков и упакованной воды, на долю которых приходится более 70% объема выпускаемой на российском рынке продукции.
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экономика, общество, китай, россия
12:09 19.11.2021 (обновлено: 12:12 19.11.2021)
В России предупредили о росте цен на безалкогольные напитки
Российские производители рассказали, почему могут подорожать безалкогольные напитки
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая могут привести к сокращению производства напитков в России
и росту цен, заявил РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков.
Перегрузка портов Дальнего Востока
существенно затруднила бизнес российских пищевых компаний, в частности, c проблемами в поставках из Китая лимонной кислоты столкнулись производители безалкогольных напитков, сообщила в пятницу газета "Коммерсант".
"Действительно, в последнее время российская индустрия напитков испытывает проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая", - сказал Новиков.
"Продолжительные кризисные явления могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен", - добавил он. Лимонная кислота является важной составляющей в производстве безалкогольных напитков, пояснил Новиков, поэтому длительный разрыв логистической цепочки и рост цен на сырье могут негативно повлиять на весь цикл производства.
Союз производителей соков, воды и напитков объединяет 55 компаний - производителей соковой продукции, безалкогольных напитков и упакованной воды, на долю которых приходится более 70% объема выпускаемой на российском рынке продукции.