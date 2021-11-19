https://ria.ru/20211119/napitki-1759779191.html

В России предупредили о росте цен на безалкогольные напитки

В России предупредили о росте цен на безалкогольные напитки - РИА Новости, 19.11.2021

В России предупредили о росте цен на безалкогольные напитки

Проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен, заявил РИА Новости президент Союза... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:09

2021-11-19T12:09

2021-11-19T12:12

экономика

общество

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155168/69/1551686967_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_987c6e4efe5feeea3fe1839c999616bf.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен, заявил РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков.Перегрузка портов Дальнего Востока существенно затруднила бизнес российских пищевых компаний, в частности, c проблемами в поставках из Китая лимонной кислоты столкнулись производители безалкогольных напитков, сообщила в пятницу газета "Коммерсант"."Действительно, в последнее время российская индустрия напитков испытывает проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая", - сказал Новиков."Продолжительные кризисные явления могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен", - добавил он. Лимонная кислота является важной составляющей в производстве безалкогольных напитков, пояснил Новиков, поэтому длительный разрыв логистической цепочки и рост цен на сырье могут негативно повлиять на весь цикл производства.Союз производителей соков, воды и напитков объединяет 55 компаний - производителей соковой продукции, безалкогольных напитков и упакованной воды, на долю которых приходится более 70% объема выпускаемой на российском рынке продукции.

https://ria.ru/20211119/tseny-1759676481.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, китай, россия