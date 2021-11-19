Муфтий Москвы рассказал, сколько мусульман проживают в столице
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В Москве проживают 3-3,5 миллиона мусульман, из них 2 миллиона – местные жители, остальные - мигранты, на всех приходится четыре мечети, также в городе действуют молельные комнаты, рассказал в интервью РИА Новости муфтий столицы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.
"По самым приблизительным данным, в столице около 3-3,5 миллионов мусульман, из которых два миллиона – жители города, а остальные 1-1,5 - приехавшие на заработки. На них приходится четыре общедоступных мечети (пятая действует при посольстве, там ограниченный доступ)", - сказал Аляутдинов.
Он уточнил, что верующие могут молиться не только в мечетях, но и в мусульманских культурных центрах и молельных комнатах.
"Например, в составе Духовного управления мусульман Москвы (в столице действуют и другие организации мусульман – ред.) действует 21 местная религиозная организация мусульман. У десяти из них есть отдельные помещения, в которых функционирует молельная комната и ведется другая религиозная деятельность. Молельные помещения действуют и вне общин, например, в некоторых аэропортах и медучреждениях. Если считать общины в составе Духовного управления Москвы и молельные комнаты в учреждениях, всего получается 25 молельных комнат", - пояснил муфтий.
Он подчеркнул, что "мечетей, как и молельных помещений вообще, не хватает не то что для мигрантов, но и для коренных москвичей – мусульман" и чтобы это увидеть, достаточно прийти к Московской соборной мечети в пятницу вечером во время обязательной молитвы, когда "тысячи человек не могут попасть внутрь и молятся на улице".
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