https://ria.ru/20211119/music-1759865643.html
Российские музыканты выпустили саундтрек к фильму с Болдуином
Российские музыканты выпустили саундтрек к фильму с Болдуином - РИА Новости, 19.11.2021
Российские музыканты выпустили саундтрек к фильму с Болдуином
На цифровых платформах вышел саундтрек к фильму Романа Доронина "S.O.S.: Survive or Sacrifice" с Уильямом Болдуином в главной роли. Музыку к киноленте создала... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:54
2021-11-19T17:54
2021-11-19T17:54
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. На цифровых платформах вышел саундтрек к фильму Романа Доронина "S.O.S.: Survive or Sacrifice" с Уильямом Болдуином в главной роли. Музыку к киноленте создала команда авторов из России, сообщили представители артистов.Звуковую дорожку к фильму состоит из 22 мелодий, в которых переплетаются оркестровые сюжеты, электронные ритмы, женский вокал и другие необычные звуки.Над некоторыми композициями саундтрека поработала московская команда, в состав которой вошли кинокомпозитор Отто Шварц, музыкальный продюсер Дмитрий Рушковский, а также автор электронной музыки Никита Клименко.Музыка к киноленте была отмечена во время Каннского кинофестиваля, а также получила положительные отклики кинокритиков из США. Особое внимание авторов рецензий привлекло участие Отто Шварца — россиянина с прибалтийскими корнями. В прошлом году его альбом "A Living Flow" попал в топ-10 в музыкального рейтинга iTunes. В приключенческом триллере "S.O.S.: Survive or Sacrifice" рассказывают о группе смельчаков, которые после крушения воздушного шара оказываются в открытом море и должны там выживать.
https://ria.ru/20211118/soundtrack-1759594472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, новости культуры, музыка, уильям болдуин, itunes
Российские музыканты выпустили саундтрек к фильму с Болдуином
Российские музыканты выпустили саундтрек к фильму с Болдуином
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. На цифровых платформах вышел саундтрек к фильму Романа Доронина "S.O.S.: Survive or Sacrifice" с Уильямом Болдуином в главной роли. Музыку к киноленте создала команда авторов из России, сообщили представители артистов.
Звуковую дорожку к фильму состоит из 22 мелодий, в которых переплетаются оркестровые сюжеты, электронные ритмы, женский вокал и другие необычные звуки.
Над некоторыми композициями саундтрека поработала московская команда, в состав которой вошли кинокомпозитор Отто Шварц, музыкальный продюсер Дмитрий Рушковский, а также автор электронной музыки Никита Клименко.
Музыка к киноленте была отмечена во время Каннского кинофестиваля, а также получила положительные отклики
кинокритиков из США. Особое внимание авторов рецензий привлекло участие Отто Шварца — россиянина с прибалтийскими корнями. В прошлом году его альбом "A Living Flow" попал в топ-10 в музыкального рейтинга iTunes.
"Команда намерена продолжить участвовать в международных проектах, продвигая российскую музыку на мировую арену", — отмечают представители артистов.
В приключенческом триллере "S.O.S.: Survive or Sacrifice" рассказывают о группе смельчаков, которые после крушения воздушного шара оказываются в открытом море и должны там выживать.