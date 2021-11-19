https://ria.ru/20211119/music-1759865643.html

Российские музыканты выпустили саундтрек к фильму с Болдуином

Российские музыканты выпустили саундтрек к фильму с Болдуином - РИА Новости, 19.11.2021

Российские музыканты выпустили саундтрек к фильму с Болдуином

На цифровых платформах вышел саундтрек к фильму Романа Доронина "S.O.S.: Survive or Sacrifice" с Уильямом Болдуином в главной роли. Музыку к киноленте создала... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:54

2021-11-19T17:54

2021-11-19T17:54

культура

сша

новости культуры

музыка

уильям болдуин

itunes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/70101/30/701013080_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_54c1ee2295089449ab1ad14b08cd5b84.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. На цифровых платформах вышел саундтрек к фильму Романа Доронина "S.O.S.: Survive or Sacrifice" с Уильямом Болдуином в главной роли. Музыку к киноленте создала команда авторов из России, сообщили представители артистов.Звуковую дорожку к фильму состоит из 22 мелодий, в которых переплетаются оркестровые сюжеты, электронные ритмы, женский вокал и другие необычные звуки.Над некоторыми композициями саундтрека поработала московская команда, в состав которой вошли кинокомпозитор Отто Шварц, музыкальный продюсер Дмитрий Рушковский, а также автор электронной музыки Никита Клименко.Музыка к киноленте была отмечена во время Каннского кинофестиваля, а также получила положительные отклики кинокритиков из США. Особое внимание авторов рецензий привлекло участие Отто Шварца — россиянина с прибалтийскими корнями. В прошлом году его альбом "A Living Flow" попал в топ-10 в музыкального рейтинга iTunes. В приключенческом триллере "S.O.S.: Survive or Sacrifice" рассказывают о группе смельчаков, которые после крушения воздушного шара оказываются в открытом море и должны там выживать.

https://ria.ru/20211118/soundtrack-1759594472.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости культуры, музыка, уильям болдуин, itunes