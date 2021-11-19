https://ria.ru/20211119/mrot-1759795596.html
ЕР поддержит поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума
ЕР поддержит поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума - РИА Новости, 19.11.2021
ЕР поддержит поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума
Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержит поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума, заявил заместитель руководителя фракции единороссов... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:15
2021-11-19T13:15
2021-11-19T14:01
общество
единая россия
госдума рф
андрей исаев
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержит поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума, заявил заместитель руководителя фракции единороссов Андрей Исаев."Безусловно, "Единая Россия" поддержит поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума", - приводит пресс-служба фракции слова Исаева.Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержит поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума, заявил заместитель руководителя фракции единороссов Андрей Исаев."Безусловно, "Единая Россия" поддержит поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума", - приводит пресс-служба фракции слова Исаева.Парламентарий добавил, что также фракция готова работать вместе с правительством над поправками по индексации пенсий. "Надо сказать, что прожиточный минимум крайне важный индикатор, который используется для расчета социальных пособий. Например, в размерах прожиточного минимума, получаемого семьей, определяется ее нуждаемость. Точно так же пенсионеры, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума, получают доплату по прожиточному минимуму", - отметил он.Исаев уточнил, что увеличение прожиточного минимума "означает увеличение количества людей, которые смогут претендовать на пособие"."Одновременно президент поручил точно так же на 8,6% проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Хочу напомнить, что в 2020 году мы приняли поправки в конституцию, в которых зафиксировали, что минимальны размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного человека", - сказал депутат.Второй важный критерий, на который он указал, это то, что МРОТ должен составлять 42% медианной заработной платы, то есть "реальной средней зарплаты". "Это, безусловно, будут серьезные меры социальной поддержки граждан, ведь МРОТ важен в первую очередь для работников бюджетной сферы. Он также в целом влияет на уровень заработных плат. Это еще один шаг в сокращении бедности в стране", - подчеркнул Исаев.На совещании по социальным вопросам в четверг Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей.
https://ria.ru/20211118/mintrud-1759722059.html
https://ria.ru/20211118/ldpr-1759710769.html
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общество, единая россия, госдума рф, андрей исаев, владимир путин
13:15 19.11.2021 (обновлено: 14:01 19.11.2021)
ЕР поддержит поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума
"Единая Россия" поддержит поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Фракция "Единая Россия
" в Госдуме
поддержит поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума, заявил заместитель руководителя фракции единороссов Андрей Исаев
.
"Безусловно, "Единая Россия" поддержит поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума", - приводит пресс-служба фракции слова Исаева.
Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержит поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума, заявил заместитель руководителя фракции единороссов Андрей Исаев.
"Безусловно, "Единая Россия" поддержит поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума", - приводит пресс-служба фракции слова Исаева.
Парламентарий добавил, что также фракция готова работать вместе с правительством над поправками по индексации пенсий. "Надо сказать, что прожиточный минимум крайне важный индикатор, который используется для расчета социальных пособий. Например, в размерах прожиточного минимума, получаемого семьей, определяется ее нуждаемость. Точно так же пенсионеры, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума, получают доплату по прожиточному минимуму", - отметил он.
Исаев уточнил, что увеличение прожиточного минимума "означает увеличение количества людей, которые смогут претендовать на пособие".
"Одновременно президент поручил точно так же на 8,6% проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Хочу напомнить, что в 2020 году мы приняли поправки в конституцию, в которых зафиксировали, что минимальны размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного человека", - сказал депутат.
Второй важный критерий, на который он указал, это то, что МРОТ должен составлять 42% медианной заработной платы, то есть "реальной средней зарплаты". "Это, безусловно, будут серьезные меры социальной поддержки граждан, ведь МРОТ важен в первую очередь для работников бюджетной сферы. Он также в целом влияет на уровень заработных плат. Это еще один шаг в сокращении бедности в стране", - подчеркнул Исаев.
На совещании по социальным вопросам в четверг Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей.