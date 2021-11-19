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В Госдуме одобрили поправки к бюджету для повышения прожиточного минимума

В Госдуме одобрили поправки к бюджету для повышения прожиточного минимума - РИА Новости, 19.11.2021

В Госдуме одобрили поправки к бюджету для повышения прожиточного минимума

Бюджетный комитет Госдумы поддержал все три поправки президента РФ к проекту федерального бюджета на 2022-2024 года, обеспечивающие финансами его предложения о... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:41

2021-11-19T12:41

2021-11-19T14:11

госдума рф

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гарри минх

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бюджетный комитет Госдумы поддержал все три поправки президента РФ к проекту федерального бюджета на 2022-2024 года, обеспечивающие финансами его предложения о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.На совещании по социальным вопросам в четверг Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. "Это порядка 8,6% по одному направлению и более 8%, где-то 8,13% по другому направлению, то есть, как мы видим, это превышает фактически инфляционные параметры", - пояснил журналистам полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей."Касаясь величины прожиточного минимума в целом по РФ, вы помните, что у нас идет разбивка на душу населения - для трудоспособного населения, для пенсионеров, для детей. Вот эти все цифры, они в поправке номер 1 изложены", - сообщил на заседании комитета полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх.Во второй поправке, по его словам, "по сути дела, речь идет об уточнении той полочки, на которой надо будет посмотреть и не то чтобы поискать, а положить тот объем финансирования, о котором речь идет в поправке номер 1"."Поправка номер 3 описывает тот механизм, который тоже отчасти предлагается главой государства подкорректировать для того, чтобы обеспечить объективную и постоянную работу по реализации тех предложений, которые были высказаны президентом", - добавил Минх.В ходе обсуждения член комитета Оксана Дмитриева попросила разъяснить по третьей поправке, предполагается ли в ней увеличение размера межбюджетных трансфертов. "Мы прекрасно понимаем с вами, что изменение МРОТ несет за собой изменение целого ряда параметров социальных выплат, которые могут направляться в регион в самых различных формах трансфертов из федерального бюджета. Естественно, позиция это счетная и, как я понимаю, наша задача… уже парламентского контроля вместе с правительством сделать так, чтобы ни один человек из этого списка не выпал. Следовательно, это нельзя сделать без увеличения трансфертов", - заметил глава комитета Андрей Макаров.Поправка же, по его словам, говорит о том, если в ходе исполнения бюджета необходимо увеличить эти средства, то применяется механизм, когда правительство вносит эти предложения и они рассматриваются в парламентской комиссии с одобрением парламента. При этом правительство будет "иметь возможность в режиме реального времени направлять все эти средства непосредственно в регионы", сказал Макаров. "Для этого не будет требоваться дополнительных изменений в законе о бюджете", - добавил он.Дмитриеву также интересовало зарезервированы ли где-то средства в объеме до 9 миллиардов, предусмотренные в одном из пунктов второй поправки, или это дополнительные средства. "В данном случае эти средства, которые предусмотрены по соответствующему разделу федерального бюджета", - ответил Макаров. "Эти средства предусмотрены... и зарезервированы", - добавила замглавы Минфина Ирина Окладникова."Тот объем, о котором идет речь во второй поправки – это те расходы, которые мы уже сейчас понимаем и видим. Потому что дальше… есть некий блок социальных обязательств, которые являются обязательствами субъектов, и они ведут и учет соответствующего контингента, и ряд других параметров, которые мы сейчас до конца еще понять не можем. И потом уже в режиме такого плотного взаимодействия это будет становиться более понятным, более счетный, конкретным. И тогда тот механизм, о котором идет речь в третьей поправке, он позволит эти задачи решать, не прибегая к каким-то еще дополнительным решениям", - пояснил со своей стороны Минх.В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, а МРОТ, согласно Конституции России, не может быть меньше прожиточного минимума. В текущем году величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения составляет 11653 рубля, МРОТ - 12 792 рубля в месяц. Но в конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект из бюджетного пакета об увеличении МРОТ с 2022 года до 13 617 рублей в месяц.

https://ria.ru/20211118/golikova-1759721548.html

https://ria.ru/20211118/vyplaty-1759696783.html

https://ria.ru/20211119/popravki-1759806497.html

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госдума рф, россия, политика, экономика, общество, бюджет, владимир путин, гарри минх, мрот